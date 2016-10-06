ترکیب تیم ملی کاراته مردان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان طی روزهای چهارم تا نهم آبان ماه به میزبانی اتریش در شهر لینز برگزار خواهد شد و تیم های مردان و زنان ایران با ترکیبی کامل در این رقابتها حضور خواهند داشت.

بعد از برگزاری آخرین دیدار انتخابی و مشخص شدن ترکیب تیم ملی در کومیته انفرادی، کادر فنی ترکیب این تیم را در بخش کومیته تیمی هم اعلام کرد. برهمین اساس سجاد گنج زاده، ذبیح الله پورشیب، بهمن عسگری، ایمان سنچولی، علی فداکار، سعید احمدی و مهدی خدابخش در رقابتهای تیمی به دیدار رقبای خود می روند.

پیش از این ترکیب تیم ملی در کومیته انفرادی با حضور امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم، سعید احمدی در وزن ۶۷- کیلوگرم، علی اصغرآسیابری در وزن ۷۵- کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوکرم و سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+کیلوگرم مشخص شده بود. هادی عرب و ابراهیم حسن بیگی که در اردوی تیم ملی حضور دارند تا آخرین مرحله به تمرینات خود در کنار سایر ملی پوشان ادامه داده و تیم ملی را در رقابتهای جهانی همراهی می کنند.

