عملکرد حوزه فرهنگ و هنر مازندران شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت:عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در عرصه فرهنگ و هنر استان شایسته تقدیر است و به خصوص در دو سال اخیر وضعیت قابل قبولی یافته، این در حالی است که از محدودیت های دستگاه فرهنگ و هنر استان آگاه بوده و می دانیم تقریباً به تنهایی بار فرهنگ را با تمام حساسیت های آن به دوش می کشد.

فلاح ضمن اشاره به لزوم تقویت چارت تشکیلاتی و افزایش پست های سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، افزود: استان مازندران با توجه به میزان بالای گردشگرپذیری، نیازهای فراوانی در حوزه فرهنگ دارد که ضروری است نگاهی ویژه به دستگاه فرهنگ و هنر این استان شود و در این مسیر، استانداری مازندران از هرگونه اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت جدی می کند.

مقام عالی دولت در استان مازندران تأکید کرد: مطالبه اصلی جامعه فرهنگ و هنر استان در حال حاضر تکمیل پروژه تالار مرکزی و کتابخانه مرکزی ساری است که هرچند کتابخانه مرکزی در برنامه سفر ریاست جمهوری دیده شده، اما موفق به گنجاندن پروژه تالار مرکزی در این برنامه نشده ایم. اما از هرگونه اقدامی برای به نتیجه رساندن این پروژه مهم و حیاتی، حمایت خواهیم کرد.