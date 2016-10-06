امنیت بخشیدن به مظلومان پیام عاشورا است/اباعبدالله(ع)احیاگر اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدی ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت از مرحوم احمدی امام جمعه فقید بیارجمند با بیان اینکه وی عمر خود را صرف عمران و آبادانی این منطقه کرده است، ابراز داشت: آن مرحوم سالها در راستای عمران و آبادانی منطقه تلاش کرد و همواره در راه خدمت به اسلام و مسلمانان پیشگام بود.

وی افزود: برخورداری از اخلاق حسنه و نکو که نشان از علم وافر وی بود دلیلی برای نمایان ساختن معرفت وجودی این بزرگوار محسوب می شد چرا که معتقدیم خداوند به این نحو مقدر کرده که در وجود علما خشعیت نهادینه شود و این خشعیت ریشه در عبودیت و بندگی در وجود علما دارد.

امام جمعه بیارجمند با بیان اینکه مرحوم احمدی رب الاشیاء بود افرادی که این مرتبه را درک نکرده باشند نمی توانند خدا ترس باشد، ابراز داشت: از دنیا رفتن علما، سلمه است چرا که نظیر این افراد اندک شمار هستند و هنگامی مومن از دنیا می رود شکافی در دین ایجاد می شود که با هیچ چیز جایگزین نخواهد شد و هر عالم و دانشمندی که در این سنگر خدمت می کند جایگزین نخواهد داشت.

احمدی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) با قیام عاشورا حق حیات بر گردن اسلام نهاد که حرکت انقلابی برای به دست آوردن سلطنت و دنیا خواهی نیست، ابراز داشت: خداوند معالمی را در دنیا مشخص کرد تا همانند قیام امام حسین(ع) مقام امامت را در سرتاسر دنیا تثبیت کنند و با ایجاد اصلاحات اقدامات بنیادین انجام دهند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) احیاگر اسلام است، ادامه داد: امام حسین (ع) با قیام خود می خواست به کسانی که مظلوم واقع شده اند امنیت بخشد همچنین باید تاکید کرد که برهمه مسئولان نهادها و دستگاه های اجرایی این امر مکلف است تا با انجام واجبات، عمل به احکام دین، آموزه های قرآنی در خدمت نظام و مردم گام برداریم.