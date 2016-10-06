به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنج‌شنبه، در جمع مبلغان و روحانیون ستاد تفسیر قرآن کریم در اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: قرآن و عترت دو یادگار پیامبر گرامی اسلام (ص) هستند؛ حضرت محمد (ص) در روایتی مورد وثوق شیعه و سنتی در این ارتباط می‌فرمایند که قرآن و اهل‌بیت من، هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند.

وی با بیان اینکه در این حدیث تاکید شده است که تا زمانی که به این دو ریسمان محکم دست بیاویزید گمراه نخواهید شد، افزود: این در حالی‌ است که در طول تاریخ برخی عترت را نادیده گرفتند و برخی قرآن را فراموش کردند.

عترت و کتاب تکمیل‌کننده اصلی حلقه سعادت بشری است

آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه برخی فلاسفه به وجود قوانین مترقی و برخی به دست‌اندرکاران و مسئولان صالح برای ایجاد یک جامعه سعادتمند معتقد هستند که هر دو این موارد صحیح است اما کامل نیست، ابراز داشت: دین اسلام سه مورد مهم را برای سعادت بشریت دخیل می‌داند که قانون مترقی و مجریان امور صالح از آن جمله هستند اما در کنار این دو عنصر ضروری عترت و کتاب خداوند نیز تکمیل‌کننده اصلی حلقه خوشبختی بشری است.

وی ادامه داد: البته نباید این نکته را فراموش کنیم که به فرموده پیامبر اکرم (ص) تمامی این عناصر در صورتی به نتیجه صحیح خواهد رسید که خود مردم جامعه در جست‌وجوی سعادت و به دنبال کمال باشند و کتاب، قانون و پیشوای خود را قبول داشته و در مسیر صحیح حرکت کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دشمن با هوشیاری و شناسایی این عوامل همیشه تلاش داشته تا میان مردم با قرآن و عترت، پیشوایان صالح جدایی بیفکند، ابراز داشت: واقعه عاشورا نیز حاصل جدایی افتادن میان کتاب خدا و عترت است، سنت پیامبر اکرم (ص) با پیروی از عترت پایدار خواهد بود اما با کنار زدن عترت طبیعی است که سنت پیامبر (ص) نیز از میان خواهد رفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد ستاد تفسیر در سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امروز مفسران باسواد و تفاسیر خوبی در زمینه قرآن کریم داریم که مایه خوشحالی است.

طلاب با پرداختن به تفسیر قرآن کریم نباید از دیگر علوم حوزوی غافل شوند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تفسیر قرآن نباید تنها شامل الفاظ و کلمات باشد، تاکید کرد: تفسیر قرآن کریم باید بر دلها تأثیر بگذارد و وجود آدمیان را دگرگون کند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه علمیه برگزار می‌شود، ابراز داشت: امروز شاهد رشد اساتید تفسیر در حوزه علمیه هستیم که اتفاق مبارکی است اما باید دقت کنیم که پرداختن به امر تفسیر ما را از فقه، اصول و دیگر علوم حوزه علمیه غافل نکند.