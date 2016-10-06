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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

مدیر کل نامنویسی تامین اجتماعی عنوان کرد؛

ارائه خدمات تامین اجتماعی به ۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان

ارائه خدمات تامین اجتماعی به ۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: حدود ۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان می توانند از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند و خدمات ما به کارگران ساختمانی محدود نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامین اجتماعی، سعید حسینی افزود: نقاش، برقکار ساختمان، عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه و ... می توانند با لحاظ شرایطی از حمایت های مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بهره مند شوند.

وی با تشریح شرایط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان برای دریافت خدمات تامین اجتماعی گفت: این افراد باید به طور مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال بکار داشته باشند.

حسینی افزود: همچنین اشتغال به کار این دسته از افراد در صنعت ساختمان با رعایت سایر قوانین و مقررات و مطابق ضوابط جاری از طریق بازرسی تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.

وی به سومین شرط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این افراد باید فاقد محل کسب و کار ثابت(عدم مالکیت صنفی) باشند.

کد مطلب 3789080

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