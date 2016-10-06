ارائه خدمات تامین اجتماعی به ۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامین اجتماعی، سعید حسینی افزود: نقاش، برقکار ساختمان، عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه و ... می توانند با لحاظ شرایطی از حمایت های مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بهره مند شوند.

وی با تشریح شرایط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان برای دریافت خدمات تامین اجتماعی گفت: این افراد باید به طور مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال بکار داشته باشند.

حسینی افزود: همچنین اشتغال به کار این دسته از افراد در صنعت ساختمان با رعایت سایر قوانین و مقررات و مطابق ضوابط جاری از طریق بازرسی تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.

وی به سومین شرط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این افراد باید فاقد محل کسب و کار ثابت(عدم مالکیت صنفی) باشند.