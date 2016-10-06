به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق خرازی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در زنجان با بیان اینکه ما ناچاریم ارزیابی از عملکرد دولت دکتر روحانی داشته باشیم، افزود: کنشگران سیاسی در جبهه اصلاحات به گونه ای هستند که همه میخواهند چشم بسته دولت دکتر روحانی را تایید کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: این حزب در بحث عملکرد دولت روحانی برخی از عملکردها را تایید و بر برخی دیگر را نقد می کند و طبیعی است که در دوره انتخابات ، عقل جمعی این حزب تصمیم می گیرند که در کدام نقطه بایستند.

خرازی افزود: دولت روحانی از موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بهترین بهره برداری را داشت و در عرصه سیاست خارجی گام بزرگی برداشت و قطار درحال حرکت تحریم ها علیه ایران را متوقف و باب گفتگو را در جهان باز کرد.

وی با بیان اینکه دولت و شخص دکتر روحانی بحران شناخت و معرفت در سیاست خارجی ندارند، ادامه داد: دولت دکتر روحانی در زمینه سیاست خارجی گام های منطقه ای مهمی را برداشته است.

خرازی با اشاره به کودتای سال جاری در ترکیه، افزود: با وجود اینکه طی سال های اخیر ایران با ترکیه فاصله پیدا کرده بود، در حادثه کودتای ترکیه در کنار این کشور ایستاد.

وی با تاکید بر اینکه حزب ندای ایرانیان در صورت اینکه دکتر روحانی مشکلاتی نداشته باشند به دکتر روحانی برای حمایت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک گزینه مهم نگاه می کند، افزود: این حزب به جز آقای روحانی به سایر گزینه ها نیز نگاه می کند و به اعتقاده بنده حضور آقای ظریف با توجه به شرکت آقای روحانی در انتخابات محال است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه اصلاح طلبان طبیعتا انتقاداتی به عملکرد دولت دکتر روحانی دارند، این انتقادات را مانعی برای حمایت از وی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ندانست و افزود: بعید می دانم انتقادات آنچنان جدی باشد که اصلاح طلبان بخواهند گزینه دیگری را برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در نظر بگیرند.

خرازی به برخی اختلافات بین شورای سیاست گذاری و شورای هماهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: این اختلافات ریشه در سهم خواهی دارد، نه آنها که دنبال سهم خواهی هستند، رفتارشان دموکراتیک است و نه آنها که نفوذ بیشتری برای خود رقم زده اند.



وی تصریح کرد: ما برای دموکراسی نیازمند ساز و کارجدید هستیم و بزرگان اصلاحات برای ماندگار شدن فرهنگ دموکراسی در ایران باید گامهای جدی و استراتژیک برداشته و ساز و کار جدید تعریف کنند. امروز اصلاحات نیازمند ساز و کار جدید در فرماندهی و مدیریت همه کنشگران اصلاح طلب است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه اصولگرایان هنوز گزینه ای را پیدا نکردند که نقطه ثقل همه نیروها و جریانات اصولگرا باشد، افزود: جریانی در حال حاضر وحدت بین اصولگراها در سطوح بالاتر را پیگیری می کند.

خرازی با بیان اینکه با خروج محمود احمدی نژاد از گردونه انتخابات سال ۹۶، معادله انتخابات به سمت یک معادله چند مجهولی پیش رفت، افزود: باید دید طی دو تا سه ماه آینده چه شرایطی پیش می آید.

خرازی گفت: امنیت مهمترین دغدغه امروز آحاد مردم جهان است در حالی که کنشگران سیاسی ما قدر امنیت کشور را نمی دانند.

وی با اذعان به اینکه در کشور مشکلات اساسی زیادی داریم، افزود: هنوز تا رسیدن به مدینه فاضله فاصله زیادی داریم.

خرازی با اشاره به اینکه کنشگران سیاسی ما قدر امنیت کشور را نمی دانند، ادامه داد: امنیت مهمترین دغدغه امروز آحاد مردم جهان است و نعمت امنیت، نعمتی است که خداوند در ضمیر زندگی انسانها قرار داده است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه امروزه بسیاری از کشورهای جهان از این نعمت محروم هستند، گفت: در منطقه همه کشورها از جمله افغانستان و پاکستان، یمن و عربستان و حتی روسیه و در جهان لندن، مادرید، بروکسل و نیویورک، دیگر هیچ جای جهان امن نیست.

خرازی با تاکید بر اینکه امنیت امروز ایران حاصل تلاش جمعی و بی تکلف بهترین فرزندان کشور است، افزود: تلاشی که برادران بسیج و سپاه و سایرین برای ایجاد امنیت در کشور داشته اند و زمینه تجلی امنیت را در کشور فراهم کرده اند با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست و باید قدر آن را دانست.