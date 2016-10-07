زنگ خطر مرگ های قلبی/۸۶۳ میلیارد دلار هزینه قلب های بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، گرایش مردم به مصرف غذاهای آماده و فست فودها، زندگی آپارتمانی، عدم فعالیت های ورزشی، آلودگی هوا و...، از جمله مسائلی است که باعث شده سلامت مردم تهدید شود و موارد زیادی از ابتلا به چاقی، اضافه وزن، فشارخون و...، را شاهد هستیم که در نتیجه بیماری های قلبی و عروقی رقم می خورد.

دلایل بروز بیماری های قلبی

در همین حال، دکتر مسعود اسلامی دبیر انجمن آترواسکلروز ایران، سکته قلبی را شایع ترین علت مرگ‌ و میر در کشور عنوان می کند و می گوید: آمار سکته های قلبی و مغزی در اروپا رو به کاهش است اما این آمار در ایران کم نشده و علت آن، نبود برنامه‌های پیشگیرانه است.

وی از چاقی، دیابت و عدم تحرک فیزیکی و همچنین مصرف مواد دخانی به عنوان دلایل اصلی بروز بیماری های قلبی و عروقی نام می برد و می افزاید: با تشخیص به موقع می‌توان از آمار مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی کاست.

اسلامی با اشاره به اینکه ۲۶ درصد مردان ایرانی سیگاری هستند و این مسئله آمار ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد، می گوید: طبق آخرین آمارهای ارائه شده ۵۰ درصد جامعه شهری ایران افزایش وزن دارند که این مشکل می تواند خطر مرگ و میر را افزایش دهد.

وی با اعلام اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد مرگ و میر در ایران بر اثر سکته قلبی رخ می دهد، علت اصلی سکته قلبی در جوانان را مصرف مواد دخانی و استرس‌ عنوان می کند و می افزاید: با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می توان به میزان قابل توجهی از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری کرد.

سالیانه ۱۷ میلیون مرگ قلبی در دنیا

بر اساس جدیدترین آمار انجمن جهانی قلب، شایع ترین علل مرگ و میر در دنیا، بیماری های قلبی و عروقی است. بطوریکه سالیانه بیش از ۱۷ میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در جهان اتفاق می افتد.

در واقع، آمارهای انجمن جهانی قلب نشان می دهد که ۳۱ درصد مرگ ها در دنیا ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است. بر همین اساس، بیش از ۳۲ میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی تا سال ۲۰۳۰ در جهان پیش بینی می شود.

بنا بر اعلام انجمن جهانی قلب، درآمد کم و متوسط کشورها بیشترین تاثیر بر میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی و عروقی را به دنبال داشته است. همچنین، بیماری ها و سکته های قلبی سبب یک سوم مرگ و میر زنان در جهان است.

سکته قلبی اولین علت مرگ ایرانی ها

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، سکته قلبی را اولین علت مرگ و میر ایرانی ها عنوان می کند و می گوید: بیش از سه چهارم مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در کشورهای با درآمد پایین یا متوسط رخ می‌دهد. در ایران نیز سکته قلبی با میزان ۱۳.۷ درصد اولین علت مرگ و میر است.

وی، هدف اصلی در حوزه بیماری های قلبی و عروقی را کاهش ۲۵ درصدی مرگ های مرتبط با عروق کرنر تا سال ۲۰۲۵ عنوان می کند و می افزاید: در عین حال ارائه دارو و مشاوره‌های پزشکی به حداقل ۷۰ درصد افراد واجد شرایط، دسترسی ۸۰ درصدی به داروها و تکنولوژی‌های مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی، توانمندسازی مردم و جامعه در زمینه این بیماری‌ها و بهبود پوشش خدمات پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و عروقی از دیگر اهداف ما در این حوزه است.

تفکیک آمار مرگ های قلبی

بر اساس آمار انجمن جهانی قلب، در اروپا تعداد مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی به ۴ میلیون و ۵۸۴ هزار نفر می رسد. در شرق مدیترانه یک میلیون و ۱۹۵ هزار مورد، در قاره آمریکا یک میلیون و ۹۴۴ هزار مورد، آفریقا یک میلیون و ۲۵۴ هزار مرگ قلبی، جنوب شرقی آسیا سه میلیون و ۶۱۶ هزار مورد و غرب اقیانوس آرام نیز ۴ میلیون و ۷۳۵ هزار مرگ قلبی رخ داده است.

نگاهی به وضعیت سلامت برخی کشورها

برخی عوامل و عوارض در سطح جوامع نشان از هشدارهایی دارد که می تواند سلامت آن جامعه را تهدید کند. از جمله می توان به وضعیت چاقی، اضافه وزن، فشارخون، دیابت و...، اشاره کرد. از همین رو، مثال هایی در همین ارتباط آورده می شود که جای تامل دارد.

- آرژانتین: ۵۳ درصد افزایش بیماران با فشار خونی در ۱۵ سال

- هند: ۱۵ درصد جمعیت مصرف دخانیات دارند

- انگلستان: سالیانه ۱۵ میلیون دلار بار اقتصادی ناشی از بیماری های قلب و عروق

- استرالیا: ۲۵ درصد مردان افزایش فشار خون دارند

- مکزیک: ۳۳ درصد زنان چاق هستند

- اروگوئه: قانون آزادی دخانیات

- برزیل: ۴۰۰۰ صندلی اضافی بسیار بزرگ که برای جام جهانی ۲۰۱۴ به خاطر افزایش وزن نصب شده بود

- روسیه : ۲۴ لیتر الکل خالص مصرفی سالیانه به وسیله مردان

- آمریکا: تا سال ۱۹۸۰، افزایش وزن ۲ برابری کودکان

- چین: حدود یک سوم افراد سیگاری دنیا در چین هستند

افزایش شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی

- ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد افزایش تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸

- افزایش وزن کودکان در دنیا؛ یک دهم دانش آموزان و ۴۲ میلیون افزایش وزن مربوط به کودکان زیر ۵ سال

- یک میلیارد افراد سیگاری در دنیا؛ بطور کل دخانیات از عوامل خطر قابل اجتناب در بیماری های قلبی و عروقی است.

- دیابت؛ در ۱۰ سال گذشته در کشورهای اروپایی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت

- ورزش؛ فقط ۲۳ درصد افراد بزرگسال در سال ۲۰۱۰ فعالیت ورزشی داشتند

چرا اقدام برای مقابله با بیماری های قلبی و عروقی حیاتی است

- افزایش زود هنگام مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی

- افزایش سن + افزایش شهر نشینی + پیشگیری نامناسب برابر است با همه گیر شدن بیماری های قلبی و عروقی

- حدود ۸۰ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی مربوط به کشورهایی با درآمد پایین و متوسط است

- ۸۶۳ میلیارد دلار در دنیا هزینه بیماری های قلبی و عروقی است

نکته مورد تاکید انجمن جهانی قلب که باید به آن توجه داشت، این است که برای ایجاد روند معکوس، افزایش سرمایه گذاری در استراتژی های پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی لازم است.