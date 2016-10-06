  1. استانها
  2. همدان
۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند خبر داد:

اعزام ۳۱۰ نفر از خواهران بسیجی نهاوند به مناطق عملیاتی غرب کشور

اعزام ۳۱۰ نفر از خواهران بسیجی نهاوند به مناطق عملیاتی غرب کشور

نهاوند- فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از اعزام ۳۱۰ نفر از خواهران بسیجی نهاوند به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: یکی از راه‌های انتقال مفاهیم و ارزش های ناب امام و شهدا و همچنین ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور در مناطق عملیاتی و بازدید نسل جوان از یادمان های شهدا است.

وی بابیان اینکه ایران اسلامی به برکت خون شهدا دارای جایگاه و امنیت است، گفت: باید زمینه حضور نوجوانان و جوانان در مناطق عملیاتی و جبهه های جنگ فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: خوشبختانه از چندسال قبل به منظور آشنایی و انتقال ارزش های ناب شهدا، دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه اولین کاروان دانش آموزی نهاوند در سال جاری جمعه ۱۶ مهر ماه به غرب کشور اعزام می شود، گفت: این دانش آموزان در مدت دو روز حضور در مناطق عملیاتی از بازی دراز، پادگان ابوذر و یادمان مرصاد بازدید و در رزمایش شرکت می کنند.

کد مطلب 3789099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها