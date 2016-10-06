اعزام ۳۱۰ نفر از خواهران بسیجی نهاوند به مناطق عملیاتی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: یکی از راه‌های انتقال مفاهیم و ارزش های ناب امام و شهدا و همچنین ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور در مناطق عملیاتی و بازدید نسل جوان از یادمان های شهدا است.

وی بابیان اینکه ایران اسلامی به برکت خون شهدا دارای جایگاه و امنیت است، گفت: باید زمینه حضور نوجوانان و جوانان در مناطق عملیاتی و جبهه های جنگ فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: خوشبختانه از چندسال قبل به منظور آشنایی و انتقال ارزش های ناب شهدا، دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه اولین کاروان دانش آموزی نهاوند در سال جاری جمعه ۱۶ مهر ماه به غرب کشور اعزام می شود، گفت: این دانش آموزان در مدت دو روز حضور در مناطق عملیاتی از بازی دراز، پادگان ابوذر و یادمان مرصاد بازدید و در رزمایش شرکت می کنند.