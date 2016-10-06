ضرورت ایجاد کشتارگاه پیشرفته و صنعتی دام در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون، ظهر پنجشنبه همزمان با هفته دامپزشکی و در نشست مسئولان دامپزشکی استان مرکزی با مدیران شهرستانی و فعالان بخش خصوصی حوزه دامپزشکی اظهار داشت: اینکه استان مرکزی به عنوان چهارمین استان صنعتی و قطب صنعت کشور، از داشتن یک کشتارگاه پیشرفته و صنعتی دام محروم است چندان زیبنده این استان نیست و این کمبود باید هر چه سریع تر رفع شود.

وی افزود: سابق بر این کشتارگاه های دام زیر نظر شهرداری ها فعالیت می کردند و بخشی از آن بودند، در استان نیز شهرداری ها باید در این راستا اقدام کنند و بعید به نظر می رسد که توان احداث یک کشتارگاه پیشرفته دام وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در این زمینه می توان از طریق جذب سرمایه گذار نیز اقدام کرد و این ضرورتی است که با توجه به اهمیت بهداشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه باید به طور جدی و پیگیرانه، عملی شود.

افشون خاطرنشان ساخت: در راستای همکاری و تعامل برای احداث هر چه سریعتر این کشتارگاه، پیگیری تخصیص زمین مناسب را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به مساله بهداشت در جامعه تصریح کرد: بر اساس آمار، نیمی از مرگ و میرها در کشور به سبب عدم رعایت مسائل بهداشتی است و این آمارنشان می دهد که در زمینه ارتقای بهداشت جامعه کوتاهی کرده ایم و نیازمند بازنگری و توجه ویژه به این بخش هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: با توجه به اینکه دامپزشکی به طور مستقیم با سلامت جامعه سر و کار دارد، باید دلسوزانه در این حوزه فعالیت داشته باشیم و به سبب برخی کمبودها، نباید در این بخش کم کاری صورت گیرد.