به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت حجت الاسلام احمدی امام جمعه فقید بیارجمند در مسجد جامع این شهر، با بیان اینکه برنامه شش در زمینه توسعه روستایی باید اصلاح شود، ابراز داشت: اگر به دنبال توسعه متوازن هستیم و می خواهیم متعادل رشد کنیم باید تحرک داشته باشیم همانطور که حضور دائم مدیران فعال در جلسات و پیگیری های مطالبات به چشم می خورد باید این امر را نهادینه کنیم که مدیران حضور میدانی داشته باشند تا با آگاهی از وضعیت معیشت مردم با برنامه ریزی درست بتوان در راستای خدمت گذاری به نظام گام برداشت.

وی افزود: زمانی می توانیم شهرهای توانمند و توسعه یافته ای داشته باشیم که روستاهایمان توسعه یافته باشند لذا نمی توان اقتصاد شهری را از روستایی جدا دید همچنین باید گفت برنامه ششم توسعه باید وابستگی شهرها به جوامع مولد روستایی را در نظر بگیرد تا بتوانیم در تحقق شعار سال و توسعه متوازن موفق عمل کنیم.

احمدی شخصیتی ملی بود

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه مرحوم احمدی امام جمعه فقید بیارجمند از شخصیت های مشهوری است که محصور به خطه بیارجمند نخواهد بود، ابراز داشت: در نظام جمهوری اسلامی برپایه دیانت و فرهنگ اسلامی که اگر آنرا از ایران جدا کنیم اسلامیت معنا نخواهد داشت.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه شاخصه کلی فرهنگ دینی و ملی ما را روحانیت، مراجع و اجتهاد تشکیل می دهد که باید نقش آنها در جامعه بیش از پیش پررنگ نشان داده شود، افزود: نقش روحانیت در دفاع از ارزش‌های انقلاب پوشیده نیست؛ در هر منطقه ای ائمه جمعه نقش اساسی را به عنوان نماینده امام ایفا می کنند همچنان که شهید صدوقی، قدوسی و دیگر شهدای امام جمعه در شهرستان احیاگر این نقش بودند که اگر این آرمان از جامعه گرفته شود جامعه دیگر اسلامی نخواهد بود.

وی همچنین افزود: این جز وظایف لاینفک ما محسوب می شود که نقش بزرگانی همچون مرحوم احمدی را پاس بداریم لذا باید گفت آن مرحوم از هر فرصتی برای رفع گرفتاری مردم استفاده می کرد، ساده زیست، مردم دار و بی تکلف بود و همین امر باعث شد از وی به عنوان استاد اخلاق حسنه یاد کنند، وی در تمامی مراسم های دولتی برای گره گشایی از کار مردم استفاده می کرد که طبق همین میراث به جای مانده ما مدیران هم باید از چنین شخصیت های بزرگی الگو گرفته و گره گشای مشکلات مردم باشیم.

برنامه ریزی مسیر توسعه را نشان می دهد

عضو خانه ملت همچنین بیان داشت: در سال اقتصاد مقاومتی به سر میبریم که باید از مرحله شعار عبور و به مرحله عمل برسیم، حال که شش ماه از سال گذشته است باید پرسید چه اقداماتی در این باره انجام شد و در شش ماه دوم سال چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد و وظیفه من مسئول چیست.

حسینی در ادامه تصریح کرد: ما باید به مرحوم احمدی به چشم یک عنصر فرهنگی و دینی نگاه کنیم و مردم بیارجمند ولایت مداری خود را نشات گرفته از روح بزرگوارنی همچون او می دانند و امروز عمران و آبادانی پس از انقلاب در این خطه مرهون تلاش های خستگی ناپذیر امام جمعه فقید بیارجمند است.

وی افزود: امام جمعه فقید بیارجمند با ورود در مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیگیر مسائل شهرستان بود که در کل استان وجود چنین شخصیتی بی نظیر بود، جای مرحوم حاج محمدرضا احمدی را هیچ چیز نمی تواند پرکند هرکسی در جایگاه خودش دارای شخصیت و ارزش است.

بیارجمندی‌ها سرشماری را جدی بگیرند

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم در بخش دیگری از صحبت های خود خواستار نگاه ویژه استانداری سمنان به بیارجمند شد و گفت: این منطقه دارای پتانسیل بسیار بالایی است که باید امکان سنجی صورت گیرد تا مشخص شود چه مقدار باید برای ارتقا فرهنگ اقتصادی در این منطقه اقدامات انجام پذیرد.

حسینی شاهرودی خطاب به مردم بیارجمند نیز، بیان داشت: سرشماری نفوس و مسکن در بخش بیارجمند باید به طور جد انجام شود چرا که اگر مردم خواهان مطالباتی نظیر شهرستان شدن بیارجمند هستند با توجه به آمار اعلام شده و برنامه ریزی ها صورت خواهد گرفت لذا با مراجعه به پایگاه های ثبت نام و دریافت کد رهگیری به بازگشت جوانان به بیارجمند و انجام کسب و کار و پیشرفت و آبادانی این خطه سهمیم شویم و ثبت نام را از حوزه منطقه محل تولد انجام دهیم.

آئین نکوداشت امام جمعه فقید بیارجمند ظهر پنج شنبه با حضور مقامات استانی و شهرستانی در زادگاه مرحوم حجت الاسلام محمد رضا احمدی برگزار شد.