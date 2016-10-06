آزادی ۱۰ نفر زندانی مالی توسط خیران شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کاظم زاده ظهر پنج شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: طی چهار مرحله سبد کالا به تعداد ۲۸۷ خانوار به خانواده های زندانیان در بناب اهدا شده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره بزرگ حمایت از زندانیان در این شهرستان تصریح کرد: خیران شهرستان در این جشنواره یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال برای کمک به خانواده های زندانیان به این انجمن کمک مالی کردند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان بناب سپس از آزادی ۱۰ نفر زندانی مالی توسط خیران عزیز در این شهرستان خبرداد و گفت: حاج محسن رحمانی خیر منطقه با پرداخت ۴۵۰ میلیون ریال موجبات آزادی ۸ زندانی مالی را فراهم آوردند.

به گفته کاظم زاده، پرداخت هزینه ثبت نام دانش آموزان بی بضاعت فرزندان مددجو با تصویب هیأت مدیره انجمن، اهدای لوازم التحریر و کیف مدرسه به ۶۰ نفر دانش آموز تحت پوشش انجمن و نیز اهدای لباس فرم مدرسه و کفش برای دانش آموزان از دیگر اقدامات این انجمن در ۶ ماهه اول سال ۹۵ بود.

وی در خاتمه سخنان خود از همکاری نزدیک و صمیمانه فرماندار، دادستان، رئیس دادگستری، مدیرکل امور زندانهای آذربایجان شرقی، رئیس زندان مراغه و همچنین اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان و خیران نیکوکار شهرستان با این انجمن تقدیر و تشکر کرد.