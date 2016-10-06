افزایش سرانه مطالعه یکی ازاهداف اصلی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور ظهر امروز پنج‌شنبه در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز اظهار داشت: هرسال شاهد رویداد بزرگ نمایشگاه کتاب در تبریز هستیم به‌طوری‌که امروز باید شاهد نمایشگاه بیست و پنجم باشیم ولی با رویدادهای پیش‌آمده نمایشگاه چهاردهم را با تأخیر برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب تبریز فضایی را ایجاد می‌کند تا ناشران آخرین دستاوردهای خود را در قالب نیازهای مردم ارائه دهند تا مردم بتوانند باقیمت کم به اندیشه‌های خود دسترسی پیدا کنند.

مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی بابیان اینکه این نمایشگاه در صنعت چاپ و گردشگری تأثیر ویژه‌ای دارد افزود: برقراری ارتباط بین ناشران و مخاطبان و حرکت به سمت آثار مخاطبان ازجمله ویژگی‌های این نمایشگاه است.

وی ابراز کرد:تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در هر حوزه وظیفه‌دارند در جهت رشد آگاهی عمومی و فرهنگ عمومی حرکت کنند چراکه دستابی به توسعه بدون آگاهی عمومی امکان‌پذیر نیست.

محمد پور دستیابی جامعه به رشد آگاهی عمومی و افزایش میزان مطالعه از اهداف عمده وزارت ارشاد عنوان کرد.

مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز بزرگ‌ترین اتفاق فرهنگی و عمومی شمال غرب کشور است، ابراز داشت: هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه ارتقای سطح کتاب‌خوانی در سطح جامعه است به نحوه‌ای که زمینه را برای علاقه‌مندان جهت دستیابی به نیازهای علمی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کتاب سهم مؤثری در سبد خانوار داشته عنوان کرد: با برگزاری نمایشگاه کتاب قدم بزرگی در این مسیر برمی‌داریم تا میانگین مطالعه و فرهنگ سهم خانواده را ارتقا دهیم.

به گفته وی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۶ مهرماه تا یکم ابان ماه سال جاری همه روزه ۱۰ صبح تا ۸ عصر در نمایشگاه بین المللی تبریز برپا می شود.

وی با اشاره به ویژگی مهم نمایشگاه بین المللی تبریز تصریح کرد: در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت نیز هم زمان با ماه محرم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی برگزار می شود.

محمدپور بیان کرد: شش سالن با ۲۱ هزار ۵۰۰ متر مربع فضای فیزیکی با حضور ۹۵۰ ناشر داخلی و ۵۰ ناشر خارجی این نمایشگاه برگزار می شود.