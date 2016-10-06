فعالیتی در بخش معماری و کالبد در روستاها نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان، افزود: ماه محرم فرصت خوبی برای استفاده معنوی است و باید پیرو واقعی امام حسین(ع) باشیم.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن یکی از نهادهای اساسی و تاثیرگذار دز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: امام خمینی (ره) با توجه به محرومیتی که در آن روز گار می دیدند نسبت به تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همت کردند.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: متاسفانه خلاء خدمت در روستاها وجود دارد و توسعه خدمات در روستاها باید مد نظر قرارگیردو موضوع به شکل امروزی احیاء شود.

رحمتی تاکید کرد: سهم اشتغال در بخش کشاورزی در روستاها بالا است ولی باید با فراهم کردن امکانات و زیر ساخت ها اشتغال در روستاها فراهم شود و اشتغال تنها بخش کشاورزی نباشد.

وی افزود:در مور د توسعه روستاها بنیاد مسکن باید فراتر از اینها کار باید بکند چرا که این نهاد پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه روستاها دارد ولی باید ارکان های دیگر هم دست این نهاد را بگیرند.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: سوق دادن بنیاد مسکن به امکانات و ماشین آلات لجستیک ظرفیت خوبی برای مواقع بحرانی است.

رحمتی گفت: باید خدمت در روستا ها به روز باشد و احیاء شود و با فراهم کردن اشتغال و معیشت ماندگاری در روستاها هم توسعه یابد.

وی ابراز کرد:در روستاها جوانان تحصیلکرده و نیروی انسانی متخصص وجود دارد و باید خلاء خدمات در روستا از بین برود.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: متاسفانه نتوانستیم در بخش معماری و کالبد در روستاها کاری انجام بدهیم و باید نگاه به ساخت و ساز روستاها جدی باشد ونیاز به ایجاد تحول دارد.