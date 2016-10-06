پل امام رضا(ع)ورامین با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح می شود

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی شدن برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به دیار ۱۵ خرداد اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی صبح روز شنبه به ورامین سفر خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان ورامین افزود: وزیر راه و شهرسازی پس از ورود به شهرستان ورامین، مورد استقبال مسئولان شهرستانی قرار خواهد گرفت.

حیدریان ادامه داد: افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه پل امام رضا(ع) و کلنگ زنی پروژه زیر گذر کارخانه قند نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می شود.

شهردار ورامین اضافه کرد: افتتاح و بهره برداری کامل از دو پروژه پل امام رضا(ع) و زیرگذر کارخانه قند، کمک شایانی را به توسعه شهری ورامین می کند.