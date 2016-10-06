به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اردبیل تصریح کرد: از تعداد مراجعات ۱۱ هزار نفر به مشاغل مختلف در بخش خصوصی معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه کاریابی مرجع معتبر معرفی مشاغل است، اضافه کرد: با این وجود وضعیت مراجعات نشان میدهد بیعدالتی در تخصیص فرصتهای شغلی بخش خصوصی استان حاکم شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دستاورد این بیعدالتی را معرفی مشاغل ناپایدار به کاریابیها دانست و تأکید کرد: در واقع مشاغل پایدار بخش خصوصی توسط خود اشخاص اشباع شده و تنها مشاغل ناپایدار به کاریابی ارجاع میشود.
رحیمی با ابراز گلهمندی از زیر پا گذاشتن قوانین کار توسط برخی کارفرمایان ادامه داد: با وجود اینکه کاریابی متقاضی را معرفی میکند اما فرد با مشاغل ناپایدار مواجه میشود بطوریکه مشاهده شده به فرد دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت کردهاند.
وی به آمادهسازی طرح ارتقا بهرهوری مؤسسات کاریابی اشاره کرد و افزود: تنها راهکار رفع بدبینی در خصوص ایجاد فرصتهای برابر شغلی این است که شغل یابی از مسیر درست و قانونی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نیز از هشت هزار و ۵۰۰ مورد ثبتنام، دو هزار و ۷۱۴ مورد به بخش خصوصی معرفی شدند، متذکر شد: جایگاه کاریابی و توانمندی آن در ایجاد فرصت برابر شغلی مورد بیتوجهی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با یادآوری ابلاغیه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ماه امسال به استانداران اضافه کرد: در این ابلاغیه عنوان شده که دستگاه اجرایی و شرکتهای دولتی و خصوصی نیروهای خود را از مراکز کاریابی درخواست کنند.
به گفته رحیمی در این طرح فارغالتحصیلان دانشگاهی در اولویت هستند و از سویی اجرای آن مراجعات مکرر مردم به دفتر امامجمعه و نمایندگان جهت اشتغال را خواهد کاست.
اشتغال کارگروه تسهیل اردبیل ثبت نمیشود
وی همچنین به برخی مشکلات ثبت میزان اشتغال ایجاد شده اشاره و تأکید کرد: به عنوان مثال میزان اشتغال ایجاد شده در پی حل مشکل واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل ثبت نمیشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه ضروری است بخشی در سامانه بهین یاب ایجاد شود که میزان اشتغال و تثبیت شغل را مشخص سازد، متذکر شد: در خصوص ثبت اشتغال صندوق کارآفرینی و امید استان نیز لازم است اقداماتی صورت گیرد.
رحیمی در عین حال به وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی نیز اشاره کرد و بیان داشت: ۶۳ میلیارد ریال تسهیلات در استان پرداخت شده که در واقع این میزان شامل ۶۰ درصد از طرحها است.
وی با تأکید به رفع مشکلات دستگاههای اجرایی مختلف در پرداخت تسهیلات اضافه کرد: میزان تسهیلات مشاغل خانگی سال جاری استان فعلاً ابلاغ نشده است.
