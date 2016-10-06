روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و عراق افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، راجح صابر عبود الموسوی ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه باید با همفکری و افزایش روابط اقتصادی و بازرگانی، زمینه خنثی سازی توطئه های دشمنان علیه دو کشور را خنثی کنند.

وی افزود: شاید برخی از قوانین وجود داشته باشد که به سبب آن دو کشور ایران و عراق نتوانند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند که باید سعی کنیم تا از این قوانین به خوبی گذر کنیم.

صابر الموسوی خاطرنشان ساخت: برخی کشورها سعی دارند به دیگر کشورها اینگونه القا کنند که محصولات و تولیدات ایران از کیفیت و مرغوبیت برخودارنیست؛ به اعتقاد من این یک نوع جنگ علیه ایران به حساب می آید و تولیدات و محصولات ایران در بسیاری حوزه ها، در حد استاندارد جهانی است.

سفیر عراق در ایران با بیان اینکه دشمنان هشت سال جنگ تحمیلی را به راه انداختند تا بین دو کشور تفرقه ایجاد کنند، گفت: دشمنان بدانند که سفیر عراق هم اکنون در قلب جمهوری اسلامی ایران و در مرکز صنعت این کشور قرار دارد و آمده ایم تا با همفکری، روابط را بیش از پیش مستحکم کنیم.

صابر الموسوی اظهار داشت: دشمنان سعی دارند ایران را به صورت یک کشور اشغالگر به جهانیان نشان دهند که قصد دارد کشورهای عربی را اشغال کند اما اینگونه نیست و این توطئه دشمنان است.

وی تصریح کرد: ملت عراق افتخار می کند با کشوری همچون ایران همسایه و دوست است و ارتباط اقتصادی و تجاری دارد، چرا که ایران حمایت کننده مسلمانان و کشورهای اسلامی است.

صابر الموسوی افزود: اگر این ایستادگی ایران در کنار عراق نبود و اگر مقاومت ملت و مرجعیت دینی عراق نبود، این کشور هم اکنون فروپاشیده و تمام منطقه را هرج و مرج فراگرفته بود.

سفیر عراق در ایران ادامه داد: می خواهیم به جهانیان ثابت کنیم که ما مسلمانان مقتدر هستیم و با دست خالی و پای برهنه از اعتقادات خود دفاع می کنیم و ثابت کرده ایم که تروریست نیستیم.

صابر الموسوی بیان کرد: باعث تاسف است که عربستان نمی تواند از دو میلیون زائر مکه و مدینه حمایت کند، ولی ما سالانه از ۲۵میلیون زائر عتبات عالیات، میزبانی و پذیرایی می کنیم و این از برکت و عظمت وجود مبارک امام حسین(ع) است.

وی در ادامه افزود: مردم ایران و نظام اسلامی ایران در طول عمر با برکت جمهوری اسلامی به ملت ها درسی دادند که هیچ وقت فراموش نخواهند کرد و همه ملت های مسلمان جهان به مردم و نظام جمهوری اسلامی افتخار می کنند.

در این نشست همچنین ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ابزار امیدواری کرد مراودات بین دو کشور در حوزه اقتصادی و بازرگانی افزایش یابد.