صادرات پارس جنوبی ۵۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی با بیان اینکه در شهریور ماه امسال ۳ میلیون و ۴۱ هزار و ۳۶۶ تن میعانات گازی و محصولات غیر نفتی به ارزش یک میلیارد و ۱۴۴میلیون و ۱۵۲ هزار و ۶۶۹ دلار به خارج از کشور صادر شده است، گفت: در بازه زمانی مورد بررسی صادرات محصولات تولیدی منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در ادامه با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال ۹ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۳ تن کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شده است، بیان کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

یوسفی درآمد حاصله از صادرات محصولات غیر نفتی کشور از منطقه ویژه پارس در شش ماهه نخست امسال را چهار میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۱۳۱ دلار عنوان کرد و افزود: این در حالی است که ارزش محصولات صادراتی در بازه زمانی مورد بررسی ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال ۹ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۳۴ تن میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۷۱۲ دلار به خارج از کشور صادر شده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال به حیث وزن و ارزش به ترتیب ۸۸ و ۵۶ درصد رشد را نشان می دهد.

یوسفی میزان صادرات میعانات گازی و محصولات غیر نفتی در شش ماهه نخست امسال را ۱۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۸۷ تن عنوان و تصریح کرد: هشت میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۸۴۳ دلار ارزش کالاهای صادراتی در شش ماهه اول امسال است که نسبت به مدت مشابه پارسال به حیث وزن و ارزش به ترتیب ۵۵ و۳۱ درصد رشد داشته است.

پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، سیمان و متانول را از جمله کالاهای صادراتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که به ۲۹ کشور مختلف صادر می شود.