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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خبر داد:

برپایی نمایشگاه قرآن و عترت هم‌زمان با ماه محرم در تبریز

برپایی نمایشگاه قرآن و عترت هم‌زمان با ماه محرم در تبریز

تبریز - معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برپایی نمایشگاه قرآن و عترت هم‌زمان با ماه محرم در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لایقی ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت در تبریز، در جمع خبرنگاران بیان کرد: نمایشگاه قران و عترت هم‌زمان با ماه محرم و نمایشگاه بین‌المللی تبریز از ۲۶ مهر تا یکم آبان ماه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۱۰۰ ناشر مکتوب و ناشر الکترونیک حضور می‌یابند تا غرفه‌های استعدادیابی قاریان نوجوان را نیز در این نمایشگاه تلاوت می‌کنند و هرروز یکی از قهرمانان قرآنی برای ارائه مشاوره در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

معاون ارشاد آذربایجان شرقی هم‌چنین از همکاری شرکت‌های اتوبوس‌رانی جهت رفت‌وآمد مسافران و شهروندان خبر داد.

لایقی بیان کرد: در این نمایشگاه سپاه عاشورا تصویری از قاریان شهید استانی نیز نمایش خواهد داد و سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز مشاوره‌های دینی ارائه می‌کنند.

مدیر اجرائی این نمایشگاه با اشاره به برنامه‌های جانبی این نمایشگاه نیز گفت: رویدادهای ماه محرم، کارگاه و مسابقه تصویرگری آیات قرآنی، خوشنویس زیارت عاشورا، آثار نویسندگان برجسته، نشست پایتخت کتاب و قران نگارش شده روی چرم به‌عنوان اثری از هنرمندان آذری  در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت.

وی در پایان افزود : از هیچ ناشر آذربایجان شرقی برای ارائه کتاب هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهند شد و نیز به آدرس اینترنتی تهیه بن  نشست پایتخت کتاب و قران نگارش شده روی چرم به‌عنوان اثری از هنرمندان آذری  در این نمایشگاه به نمایش می‌آید.

کد مطلب 3789137

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