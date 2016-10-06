مصاحبه کی روش قبل از مسابقه و حضور ایرانی ها در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه A عصر امروز پنجشنبه با دیدارتیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در تاشکند آغاز شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید. سیدجلال حسینی(۲۷) برای ایران گل زد.

حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* مسعود شجاعی به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار وارد زمین شد. این درحالی بود که سیدجلال حسینی نیز در زمین حضور داشت.

* تعداد صد تماشاگر ایرانی با پرچمهای سه رنگ ایران در ورزشگاه حضور دارند.

* مسوولان برگزاری مسابقه به دقت نتیجه بازی کره جنوبی و قطر را پیگیری می‌کنند.

* ناظر فلسطینی بازی سعی دارد در کنار زمین نظم مناسب را به وجود بیاورد.

* پنجاه قیقه پیش از شروع بازی بازیکنان ایران برای گرم کردن خود وادد زمین شدند.

* کارلوس کی روش پیش از ورود به رختکن با شبکه تلویزیونی ای اف سی درباره بازی گفتگوی کوتاهی انجام داد