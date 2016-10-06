ضرورت ترویج استفاده از کالای ایرانی برای دستیابی به رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بناب با بیان اینکه قاچاق کالا زیان های جبران ناپذیری بر تولید داخلی و اشتغال وارد می کند؛ اظهار کرد: برابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تشکیل قرارگاه در دولت و پیگیری این سیاست از طرف قرارگاه، در سطح شهرستان نیز این قرارگاه تشکیل یافته و بحث مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ترویج کالای ایرانی در آن ابلاغ شده است.

وی افزود: انجام فعالیت های فرهنگی در این زمینه تأثیرگذار است و امیدوارم فعالیت های فرهنگی در راستای مبارزه با قاچاق کالا درشهرستان تأثیرگذار بوده و سبب کاهش این پدیده در سطح جامعه شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین از عزم جدی دولت برای مبارزه با کالای قاچاق در کشور خبرداد و بیان کرد: در شش ماهه اول امسال در ارتباط با قاچاق کالا در سطح شهرستان ۸۲ پرونده تشکیل یافته، ۱۰۵ نفر متهم دستگیر و ۸۲ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شده است که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال بوده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش نشان می دهد.

فرج اللهی با اشاره به آغاز اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در شهرستان اداره صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ضمن تشکیل جلساتی با اصناف و مسئولان اتحادیه های صنفی شهرستان ضمن توجیه شرایط کالای قاچاق ۲۰ روز به آن ها فرصت دهند تا در مدت تعیین شده نسبت به جمع آوری کالاهای قاچاق از مغازه های خود مبادرت کنند.

وی عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان را در بحث اطلاع رسانی و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق خارجی در سطح شهرستان مطلوب ندانست و خواستار پیگیری جدی و اقدامات سریع در این زمینه شد.

فرماندار بناب تصریح کرد: قاچاق کالا اقتصاد داخلی را تهدید و سبب برون رفت سرمایه های داخلی می شود که نتیجه آن بسته شدن کارگاه های داخلی و افزایش بیکاری درجامعه است.

فرج اللهی در ادامه سخنان خود به فعالیت و عرضه محصولات دارویی غیرمجاز در برخی فروشگاه های شهرستان اشاره کرد و از مسئولان بهداشت و تعزیرات حکومتی شهرستان خواستار برخورد سریع و قاطع با افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند، شد.

وی دراین زمینه تصریح کرد: این افراد با جان انسان ها بازی می کنند و ضروری است ضمن پلمپ مغازه های متخلف به پرونده های آن ها خارج از نوبت رسیدگی و حکمشان صادرشود.

فرج اللهی همچنین تأکید کرد: نباید هیچ گونه اغماض و کوتاهی در این ارتباط صورت گیرد.

برخورد جدی نیروی انتظامی با افرادی که مبادرت به قاچاق کالا می کنند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب نیز در ادامه این جلسه گفت: نیروی انتظامی کارهای خوبی را در سطح کشور بویژه در مبادی مرزها برای کنترل و مبارزه با قاچاق کالا انجام داده است.

سرهنگ رمضان اللهوردیان با بیان این مطلب افزود: در برخورد با قاچاق کالا و قاچاقچیان هیچ مشکلی نداریم و در این شهرستان نیز با افرادی که به قاچاق و دپو کالای قاچاق مبادرت می کنند، برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ضروری است اصناف شهرستان با اطلاع رسانی و کار فرهنگی از کالای قاچاق آشنایی پیدا کنند؛ افزود: قطعاً بعد از فرصتی که به اصناف داده خواهد شد، نسبت به جمع آوری کالاهای قاچاق و خارجی در سطح شهر که بدون مجوز و فاکتور به فروش می رسند، اقدام خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی بناب در ادامه سخنان خود خواستار برنامه ریزی برای امحای کالاهای قاچاق و مکشوفه در شهرستان شد.