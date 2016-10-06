  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

مدیر کل سابق بنیاد مسکن استان زنجان:

۶۱ درصد واحدهای مسکونی روستایی در زنجان سند دار شدند

۶۱ درصد واحدهای مسکونی روستایی در زنجان سند دار شدند

زنجان- مدیر کل سابق بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان گفت: برای بیش از ۵۱ هزار واحد مسکن روستایی معادل ۶۱ درصد سندصادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،احمد حاجی زاده ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان، افزود: بنیاد مسکن یک نهاد عمومی و انقلابی است  و در بحث نیروی انسانی بیش از ۶۰ درصد تحصیلات عالیه دارند.

وی به سند دار کردن واحدهای مسکن روستایی در استان زنجان اشاره کردو گفت: در این خصوص ۵۱ هزار جلد سند برای واحدهای مسکن روستایی که معددل ۶۱ درصد می باسد صادر شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان گفت: اداره ثبت اسناد همکاری خوبی را در خصوص سند دار کردن واحدهای مسکن روستایی با بنیاد مسکن دارد.

حاجی زاده با بیان اینکه در ۷۳۰ روستای استان زنجان معادل ۴۶ درصد طرح هادی اجرا شده است، گفت: اعتبارات عمرانی این نهاد ۱۲ میلیارد تومان است که ۴۳ درصد تخصیص  یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه مقاوم سازی واحدهای روستایی در استان زنجان به خوبی انجام شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد واحدهای مسکن روستایی در استان مقاوم سازی و بهسازی شده است.

حاجی زاده افزود:  در بحث مسکن دار کردن خانواده های دو معلول و بیشتر ۱۰۷ نفر در شهرها و ۶۹ نفر در روستاها ثبت نام کردند و در مجموه ۱۲ واحدواگذار شده است.

در  این مراسم از خدمات احمد حاجی زاده تقدیر و سجاد صنعتی منفرد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان شد.

کد مطلب 3789145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها