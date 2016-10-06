تسهیلات مشاغل خانگی در اردبیل مورد استقبال مددجویان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال اردبیل تصریح کرد: کل رقم این تسهیلات ۵۰ میلیون ریال است که به دلیل دوندگی و مدارک متعدد درخواستی اغلب مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین به محدودیت پرداخت به افراد غیر مددجو اشاره کرد و افزود: از محل تسهیلات بانکی نیز تنها ۲۰ درصد می‌توان به غیر مددجو پرداخت کرد و این در حالی است که آمار مراجعات قابل توجه است.

زلالی خواستار اختصاص بخشی از این تسهیلات به افراد غیر مددجو شد و تأکید کرد: برخی مشکلات از جمله کاغذبازی‌های اداری در تسهیلات مشاغل خانگی موجب شده است، متقاضی رغبتی به آن نداشته باشد.

وی همچنین به برخی مشکلات اشتغال مددجویان کمیته امداد استان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مددجو به واحد تولیدی معرفی می‌شود اما نمی‌تواند شغل پایدار کسب کند.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: جهت حمایت از مددجو، کمیته امداد به مدت ۱۸ ماه حق بیمه وی را پرداخت می‌کند اما حتی این بسته تشویقی مورد توجه واحدهای تولیدی نیست.

زلالی با تأکید به اینکه مددجویان فارغ‌التحصیل انتظار دارند نسبت به وضعیت شغلی آن ها رسیدگی شود، اضافه کرد: انتظار می‌رود در نحوه جذب نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی استان ساماندهی صورت گیرد.