مرحوم حجت الاسلام احمدی معلم دین و اخلاق بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود به میزبانی شهرداری بیارجمند با بیان اینکه مردم محور وحدت هستند، ابراز داشت: با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان برنامه های نکوداشت بزرگان و فرهیختگان شهرستان در سطح مطلوبی در حال انجام است که نشان از وحدت و انسجام بین کارگروه های فرهنگ و مردم دارد.

وی افزود: باید رفتار با مردم به گونه ای باشد که تا زمانی در قید حیات هستیم مردم با دیده احترام به مسئولان نگاه کنند چنانکه سیره زندگی مرحوم محمدرضا احمدی بر این پایه استوار بود و ما نیز باید با الگو پذیری از سرشت معنوی این بزرگواران همواره گره گشای کار مردم باشیم.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه همه مردم بیارجمند باید در ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس مسکن شرکت کرده باشند، ابراز داشت: اگر می خواهیم وسعت اعتبارات شهرستان افزایش پیدا کند و اگر دغدغه قنات، کارخانه و وضعیت راه را داریم باید جمعیت افزایش پیدا کند که امروز مشارکت همه مردم در سرشماری می تواند گره گشای رفع مشکلات معیشتی باشد.

هاشمی تصریح کرد: کار نقشه برداری برای گازکشی به روستاهای بیارجمند صورت گرفته است و برای ادامه روند کار نیازمند اعتبارات است که امیدواریم به زودی محقق شود.

وی افزود: از ۱۱ مصوبه سفر هیئت دولت به استان سمنان سه مصوبه به بخش بیارجمند اختصاص یافت که امیدواریم کار اجرایی آنها به زودی آغاز شود.

فرماندار شاهرود همچنین گفت: درخواست اداره مستقل راه در حوزه بخش بیارجمند کار ارزشمندی است که می تواند اقدامات اجرایی در این حوزه را بهبود بخشد.