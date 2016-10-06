همکاری فدراسیون هندبال باتیم نفت گچساران دراعزام به مسابقات آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کیخایی عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در خصوص اعزام تیم هندبال به مسابقات آسیایی همکاری خوبی از سوی می آبادی دبیر فدراسیون هندبال صورت گرفته است .

کیخایی تصریح کرد: تمرینات خوبی برای حضور در مسابقات لیگ و آسیایی داریم اما هنوز آمادگی کاملی برای شرکت در مسابقات نداریم .

وی همجنین از جذب سعید حیدری راد ،مهدی موسوی ، سجاد ندری و دو بازیکن دیگر خبرداد و افزود: با این بازیکنان رایزنی های خوبی داشته ایم و حضور انها در گچساران قطعی است.

سرمربی نفت و گازگچساران اظهارداشت: هشتم آبان مسابقات آسیایی در کشور اردن آغاز می شود و ما برای حضور در این مسابقات تمرینات فشرده ای را آغاز کرده ایم.

کیخایی افزود: جند بازی تدارکاتی در گچساران و اصفهان برگزار شده و امیدواریم بتوانیم با شروع لیگ برتر بیشتر در شرایط مسابقه ای قرار بگیریم .

وی تاکید کرد: اگر مسابقات طبق اعلام فدراسیون ۲۵ مهر آغاز شود تا زمان اعزام به مسابقات جند بازی در لیگ خواهیم داشت و این به آمادگی ما کمک می کند.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساارن با بیان اینکه تیم نفت گچساران تنها نماینده ایران در آسیا خواهد بود اظهارداشت: امیدواریم مسئولان استان و وزارت ورزش تمام حمایت خود را از این تیم داشته باشند و ما را در این راه تنها نگذارند.

کیخایی در پایان از اصحاب رسانه و هواداران به عنوان همراهان همیشگی این تیم در طی این سال ها نام برد و افزود: برای ادامه مسیر نیز به کمک آنها نیاز داریم.