لایروبی ۱۸۳ رشته قنات بیارجمند نیازمند اعتبار ملی است

به گزاش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی شهرداری بیارجمند با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بخش ابراز داشت: یکی از مهم ترین دغدغه های جهاد کشاورزی اصلاح و بهسازی قنوات است که با توجه به امکانات محدود امکان لایروبی ۱۸۳ رشته قنات منطقه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۵میلیون تومان هزینه برای قناوات در نظر گرفته شد، افزود: با توجه به اعداد و ارقم و کار پرحجمی که در ارتباط با قنات وجود دارد برای تکمیل و تجهیز نیازمند تخصیص اعتبارات ملی در این حوزه است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود همچنین ابراز داشت: با جلساتی که در حضور وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص برگزار شد اعتباراتی برای پروژه های نیمه تمام از جمله سقف استخر قنات که از مطالبات مردمی بخش بیارجمند است در نظر گرفته شد.

قاسمی با بیان اینکه امیدواریم مطالبات مردمی به نتیجه برسد، تصریح کرد: استخر قنات از سال ۸۹کلید خورد و سال ۹۰عملیات خاکی آن انجام شد که می توان گفت تا این لحظه ۵۰الی ۶۰درصد به لحاظ اعتباری انجام شده و مابقی حدود یک میلیارد تومان هزینه لازم است تا به بهره برداری کامل برسد.

وی افزود: با توافق نامه ای که با معاونت استانداری سمنان منعقد شد استقرار کارشناسان کشاورزی دو روز در هفته با همکاری دهیاران صورت خواهد گرفت که برای این منظور شش نفر برای بخش بیارجمند انتخاب شده که تاثیر این کار در بهبود تولید گندم بیارجمند کاملا محسوس است.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود همچنین گفت: کشاورزان در راستای استفاده از روش های نوین آبیاری و استفاده بهینه از آب در ازای هر هکتار ۸.۵میلیون تومان وام بلاعوض دریافت می کنند و همچنین در استفاده از چاه های آب مشترک تا ۱۱میلیون تومان کمک بلاعوض در ازای هر هکتار می توانند دریافت کنند

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شاهرود نیز در این جلسه گفت: برنامه های گردشگری و اجرای جشنواره های متعددی با همکاری محیط زیست و بخشداری بیارجمند در سال جاری اتفاق افتاد که باید برای حمایت از صنعت پاک گردشگری و تجهیز اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای حاشیه بیارجمند از جمله اسبکشان و احمدآباد برای توسعه گردشگری با همت مسئولان در این بخش برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنیم.

علی قربانلو رئیس پارک ملی توران نیز در این مراسم ابراز داشت: درخواست مسئولان برای احداث جاده دستجرد-عباس آباد از نقطه حساس پناهگاه حیات وحش عبور می کند که مسئولان باید در اجرای طرح ها توسعه پایدار و امنیت پارک ملی را نیز مد نظر قرار دهند.

حجت الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: با تفاهم نامه ای که با وزارت کشور منعقد شد دهیاران موظف هستند فضایی را در دهیاری برای آموزش قرآن و ایجاد خانه های قرآنی منظور کنند که بحث هم افزایی و آموزش قرآن به عهده سازمان تبلیغات اسلامی و اختصاص بودجه در این خصوص به عهده دهیاری ها است.