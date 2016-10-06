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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۱

با تقدیم به محضر شهدای مدافع حرم؛

بزرگ‌ترین سازه ماکارونی دنیا در اردبیل رونمایی شد

بزرگ‌ترین سازه ماکارونی دنیا در اردبیل رونمایی شد

اردبیل – با حضور مسئولان استان اردبیل بزرگ‌ترین سازه ماکارونی دست‌ساز دنیا در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سازه به طول ۱۲ متر و ۶۰ سانتی‌متر و به وزن ۱۲۱ کیلوگرم بزرگ‌ترین سازه ماکارونی است که توانسته رکوردهای پیش از خود را زمین بزند.

به گفته مجری طرح در تولید این سازه از ۴۸۰ بسته ماکارونی و ۲۹۵ عدد چسب استفاده شده است.

جواد جوان محمدی از مشارکت ۲۵ دانشجوی رشته معماری در ساخت این سازه خبر داد و گفت کل سازندگان به غیر از مجریان و مشاوران ۱۱ نفر دانشجوی دختر و مابقی پسر هستند.

وی با تأکید به اینکه سازه‌های ماکارونی  ۱۵ سال است در کشور ایران سابقه ساخت به خود گرفته است، تصریح کرد: مرتفع‌ترین سازه‌ای که تاکنون احداث شده هشت متر و ۲۰۰ سانتی‌متر طول دارد.

جوان محمدی با تأکید به توانمندی دانشجویان و اساتید استان اردبیل اضافه کرد: این سازه در طول مدت ۵۰ روز به شکل برج میلاد یعنی نماد کشور ایران احداث شده و تقدیم شهدای مدافع حرم می‌شود.

در مراسم رونمایی از این سازه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل نیز توانمندی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان را ستودنی توصیف کرد و گفت: علاوه بر این سازه احداث شده نماد کار موفق تیمی در بین دانشجویان است.

علی شامل با تأکید به اینکه مراحل اولیه ثبت این سازه در ایران رکورد و در ادامه گینس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت ادامه داد: به دلیل استعداد درخور دانشجویان این استان تمامی فعالیت‌های علمی و پژوهشی با نتایج مثبت همراه است.

وی همچنین به ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات پژوهشی و علمی تأکید کرد و افزود: مبالغ پژوهشی اختصاصی به دانشجویان به واقع اندک است در حالی که اقداماتی از این دست نشان می‌دهد دانشجویان کشور تا چه میزان مستحق حمایت هستند.

کد مطلب 3789197
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • ایرانی ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      برج میلاد یه سازه بی هویت و بدون کمترین نشانی از هویت ملی ایرانیان هست؛ پس نه نماد ایران بوده و نه می تونه باشه. نماد ایران تخت جمشید و برج آزادی هست و می مونه

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