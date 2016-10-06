به گزارش خبرنگار مهر، این سازه به طول ۱۲ متر و ۶۰ سانتی‌متر و به وزن ۱۲۱ کیلوگرم بزرگ‌ترین سازه ماکارونی است که توانسته رکوردهای پیش از خود را زمین بزند.

به گفته مجری طرح در تولید این سازه از ۴۸۰ بسته ماکارونی و ۲۹۵ عدد چسب استفاده شده است.

جواد جوان محمدی از مشارکت ۲۵ دانشجوی رشته معماری در ساخت این سازه خبر داد و گفت کل سازندگان به غیر از مجریان و مشاوران ۱۱ نفر دانشجوی دختر و مابقی پسر هستند.

وی با تأکید به اینکه سازه‌های ماکارونی ۱۵ سال است در کشور ایران سابقه ساخت به خود گرفته است، تصریح کرد: مرتفع‌ترین سازه‌ای که تاکنون احداث شده هشت متر و ۲۰۰ سانتی‌متر طول دارد.

جوان محمدی با تأکید به توانمندی دانشجویان و اساتید استان اردبیل اضافه کرد: این سازه در طول مدت ۵۰ روز به شکل برج میلاد یعنی نماد کشور ایران احداث شده و تقدیم شهدای مدافع حرم می‌شود.

در مراسم رونمایی از این سازه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل نیز توانمندی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان را ستودنی توصیف کرد و گفت: علاوه بر این سازه احداث شده نماد کار موفق تیمی در بین دانشجویان است.

علی شامل با تأکید به اینکه مراحل اولیه ثبت این سازه در ایران رکورد و در ادامه گینس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت ادامه داد: به دلیل استعداد درخور دانشجویان این استان تمامی فعالیت‌های علمی و پژوهشی با نتایج مثبت همراه است.

وی همچنین به ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات پژوهشی و علمی تأکید کرد و افزود: مبالغ پژوهشی اختصاصی به دانشجویان به واقع اندک است در حالی که اقداماتی از این دست نشان می‌دهد دانشجویان کشور تا چه میزان مستحق حمایت هستند.