به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای سلامت استان یزد در پاسخ به آمار ارائه شده مبنی بر اینکه ۴۸ درصد مردم یزد دچار کم تحرکی هستند، اظهار داشت: این آمارها مبنا و مرجع درستی ندارند و نمی توانند صحیح باشند.

استاندار یزد تصریح کرد: در حالی که مردم یزد به سختکوش ترین مردم ایران شهرت دارند، آمارهای مرکز بهداشت می گوید حدود ۵۰ درصد مردم یزد بی تحرک هستند.

وی افزود: وقتی کارگری در طول روز این همه کار سنگین انجام می دهد و با توجه به اینکه جامعه کارگری استان یزد آمار بالایی دارد، چطور می‌توانید اعلام کنید که ۵۰ درصد مردم یزد بی تحرک هستند.

میرمحمدی با تاکید چند باره بر اینکه مرجع مطالعات مرکز بهداشت در مورد این آمارها درست نیست، اظهار داشت: معیارهایی که در آمارگیری‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، صحیح نیست.

وی در مورد تصویب بودجه برای برنامه های مستمر ورزشی به ویژه در مدارس گفت: تا زمانی که راهکار عملی برای توسعه ورزش در مدارس ارائه نشود از بودجه خبری نیست.

میرمحمدی تاکید کرد: زمان حضور دانش آموز در مدرسه مشخص است و ساعات تفریح و ورزش نیز محدود و مشخص شده است پس چگونه و با چه برنامه ای می توان تحرک بدنی را در مدارس افزایش داد بنابراین به نظر می رسد مواردی که در سند تحرک استان یزد مثلا در حوزه آموزش و پرورش مطرح شده عملا عملی نیست.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بیماری سالک به عنوان دستور دیگر جلسه شورای سلامت نیز اظهار داشت: همه دستگاه‌ها برای مقابله با این بیماری و ناقلان آن همکاری داشته باشند.

میرمحمدی افزود: لازم است کمیته ای متشکل از فرمانداری‌های کانون بیماری سالک شامل ابرکوه، اردکان، خاتم، بافق و یزد تشکیل شود و بودجه نیز بر اساس سطح انجام عملیات توسط مرکز بهداشت بین فرمانداریها تقسیم شود.

وی همچنین بر لزوم جذب مشارکت مردم و بسیج همگانی در زمینه مبارزه با بیماری سالک نیز تاکید کرد و اظهار داشت: به طور قطع اگر مشارکت مردم باشد، به نتایج بهترین خواهیم رسید.