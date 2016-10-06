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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی؛

کنار گذر سقز- بوکان و بزرگراه سقز- صاحب افتتاح شد

کنار گذر سقز- بوکان و بزرگراه سقز- صاحب افتتاح شد

سنندج - مراسم بهره برداری از یک باند کنارگذر سقز- بوکان و قطعه بزرگراه کریدور شمال-جنوب حدفاصل سقز به سمت صاحب با حضور ۲ دو معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز پنج شنبه و با برگزاری مراسمی با حضور دو مهعاون وزیر راهع و شهرسازی، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستان دو پروژه راهسازی در سقر به بهره برداری رسید.

این پروژه ها به طول ۲۶ و نیم کیلومتر و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال ساخته شده و ضمن حل مشکلات ترافیک، در جلوگیری از ورود ماشین های سنگین و باری به داخل شهر سقز، از آلودگی های زیست محیطی و صوتی و تصادفات درون شهری می کاهد.

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی این مراسم ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته برای تسریع در اتمام بزرگراه، لاین دوم کنارگذر، احداث زیرگذر و روگذر در ورودی های کمربندی (ابتدای جاده کهریزه و روبروی روستای آلتون)، افزایش اعتبارات حوزه راه و شهرسازی و بهبود شاخص های راه این منطقه تاکید کرد.

محسن بیگلری بر ضرورت احداث هر چه زودتر تقاطع های غیرهمسطح در دو طرف کنار گذر سقز، تکمیل جاده سقز ـ مریوان و در دستور کار قرار دادن جاده سقز ـ بوکان تاکید کرد و خواستار رفع مشکلات مسکن مهر، فرودگاه سقز و ۲۹۵ هکتار الحاقی به محدوده شهری شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره به وضعیت راه های سقز گفت: سعی و تلاش ما بر این است که با برنامه ریزی و اختصاص اعتبارات این وضعیت را بهبود و به میانگین استانی برسانیم.

وی افزود: با توجه به وعده های معاون رئیس جمهوری بزودی بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد و انتظار می رود که این اقدام زمینه را برای تسریع در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام را فراهم کند.

کد مطلب 3789224

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