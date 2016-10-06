قضاوت دیدار ایران - ازبکستان عالی بود/ بهترین نمره برای ویلیامز

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه A عصر امروز پنجشنبه با دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در تاشکند پیگیری شد که این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان کارلوس کی روش به پایان رسید. سیدجلال حسینی(۲۷) برای سفیدپوشان کشورمان گل زد. ایران با این برد ۷ امتیازی و صدرنشین گروه اول شد.

این بازی در حالی با قضاوت بنجامین ویلیامز استرالیایی برگزار شد که علاقمندان به فوتبال با ذهنیت قضاوت دیدار ایران و عراق در جام ملت های آسیا به این داور نگاه می کردند. با این حال او قضاوت بی نقصی داشت.

محمد فنایی در مورد عملکرد این داور استرالیایی گفت: ویلیامز قضاوت بسیار خوبی داشت و فکر می کنم نمره بسیار خوبی از ناظر بازی بگیرد. او در هیچ صحنه ای اشتباه نکرد و شاید روی یک ضربه کرنر اشتباه کرد که البته تاثیری در نتیجه بازی نداشت.