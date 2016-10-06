به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی عصر پنجشنبه به مناسبت روز روستا در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت:۱۵ مهر بنام روز ملی روستاتعیین شده و این مناسبت بهترین فرصت برای توجه به نیازهای مناطقی است که به عنوان مولد کشور می تواند نقش بیشتری در توسعه ایفا کند.

وی افزود: نقش روستاییان در بخش های مختلف جامعه مانند تولید، کشاورزی و اقتصاد بی بدیل است اما باید بتوانیم ظرفیت های نهفته و مغفول مانده را فعال کرده و به کار گیریم تا مشارکت بیشتری از این گروه را در جامعه داشته باشیم.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: خوشبختانه در سفر رئیس جمهور به استان روستاییان نیز نقش پر رنگی ایفا کردند و با حضور در مراسم استقبال با لباسهای محلی تصاویر ماندگاری را رقم زدند که جای تقدیر دارد.

۸۴۲ روستا/ ۵۳۰ دهیاری

وی بیان کرد: در استان قزوین ۸۴۲ روستا با بیش از ۳۳۲ هزار نفر جمعیت داریم که ۵۳۰ روستا دارای دهیاری است که بیش از ۹۱ درصد روستاهای ما تحت پوشش خدمات دهیاری هاست.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین اظهارداشت: در سه سال گذشته بالغ بر ۲۱۶ میلیارد تومان به دهیاری های استان کمک شده است که با آن ۴ هزار پروژه عمرانی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: تنها در طول سه سال دولت یازدهم ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبارات دهیاری ها بوده که ۷۰ درصد

مجموع کمک های سالهای گذشته است.

فعالیت عمرانی یک سال گذشته معادل ۱۲ سال

حبیبی انبوهی تصریح کرد: فقط در یک سال گذشته به میزان ۱۲ سال کار عمرانی صورت گرفته که این حجم خدمات قابل تقدیر است.

وی گفت:همچنین در یک سال گذشته حدود یک میلیون مترمربع آسفالت در جاده های روستایی ریخته شد و این درحالی است که توسط بنیاد مسکن ۱۰۵ هزار مترمربع روکش آسفالت صورت گرفته و امسال نیز تلاش می کنیم در حجم یک میلیون مترمربع روکش آسفالت انجام شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین اظهارداشت: در مدت سه سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای آسفالت ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی هزینه شده است و تا پایان دولت همه روستاهای بالای ۵۰ خانوار شامل ۳۷ روستا آسفالت خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین اضافه کرد: در هفته دولت امسال نیز ۵۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی در روستاهای استان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

حبیبی انبوهی گفت: اعتبارات اختصاص یافته به دهیاری ها از محل مالیات ارزش افزوده صورت می گیرد و توزیع اعتبارات نیز بر اساس شاخص جمعیتی روستاها انجام می شود تا عدالت مالی نیز محقق شود که این کار به توسعه متوازن روستاها منجر شده است.

وی بیان کرد: در سفر رئیس جمهور هم ۸۵ میلیارد تومان برای آُسفالت ۳۴۱ کیلومتر راه روستایی پیشنهاد شده که در صورت تصویب عملیاتی خواهد شد.

۱۰۰ میلیارد تومان گازرسانی به روستاها

حبیبی انبوهی با بیان بخش دیگری از خدمات ارائه شده در روستاهای استان اظهارداشت:در سه سال اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای استان هزینه شده وتاکنون ۳۳۳ روستا از تسهیلات گازطبیعی برخوردار شده اند.

وی گفت: گازرسانی به ۱۴۶ روستا نیز در دست اجراست و در سفر هیئت دولت هم ۱۷۰ میلیارد تومان در این بخش پیشنهاد شده که با تکمیل طرح ها تا پایان دولت یازدهم حدود ۷۹ درصد روستاهای استان از تسهیلات گاز برخوردار می شوند.

اجرای ۵۰ میلیارد تومان طرح آبرسانی در روستاها

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین اضافه کرد: در بخش آب روستایی نیز ۵۰ میلیارد تومان پروژه اجرا شده و در حال حاضر ۸۷ درصد مردم روستاهای استان از آب اشامیدنی بهداشتی برخوردار شده اند.

وی گفت: همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از روشنایی برق بهره مند هستند و ۲۱۴ روستای زیر ۲۰ خانوار هم برقدار شده اند و در حال حاضر فقط ۲۰ روستا بدون برق است که برای آنها نیز برنامه ریزی خواهد شد.

حبیبی انبوهی اظهارداشت: خوشبختانه طرح هادی در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار هم اجرا شده و چهره این مناطق بهتر شده است.

ساماندهی پسماند روستاها در اولویت است

وی اضافه کرد: تنها استانی هستیم که در حوزه پسماند و جمع آوری بهداشتی زباله پیشگام هستیم و حدود ۱۰۰ روستا به سایت ۱۰۰ هکتاری محمدآباد ملحق شده اند و زباله آنها به این مکان منتقل می شود وبزودی زباله های بخش کوهین و بویین زهرا نیز به این سایت انتقال داده می شود.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: تا پایان امسال همه بخش های استان تحت پوشش ساماندهی زباله قرار خواهند گرفت و آموزش و فرهنگ سازی نیز در این زمینه جدی گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به مراسم عزاداری ماه محرم و پخش نذورات در ظروف یکبارمصرف اظهارداشت: استفاده از این ظروف برای غذا و نوشیدنی های داغ مضر و آسیب رسان است و از هیئت های عزاداری و مردم انتظار داریم ضمن استفاده نکردن از این ظروف از ریختن زباله و ظروف استفاده شده در معابر جدا خودداری کنند.

تهیه سند توسعه روستایی در استان قزوین

حبیبی انبوهی گفت:قزوین درتهیه سند روستایی نیز الگو و پیشرو است و سند توسعه روستایی همه روستاهای استان تهیه شده و چشم انداز حرکت آینده بخوبی مشخص شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین بیان کرد: در تهیه این سند ۱۲ استراتژی دیده شده که یکی از آنها برند سازی است و با شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری زمینه آبادنی متوازن روستاها فراهم شده است.

وی گفت: شاید در طول ۷۰ سال گذشته در برنامه های توسعه تنها نقطه مغفول مانده بی توجهی به معیشت و اقتصاد روستایی بوده که در دولت یازدهم این خلاء مورد توجه قرار گرفت و با تهیه سند توسعه امیدواریم بتوانیم به عمران مناطق دورافتاده کمک کنیم.

حبیبی انبوهی یادآورشد: با اجرای طرح اشتغال زایی در روستاهای نمونه استان امسال ۲۰ میلیارد تومان برای کمک به تعاونی های روستایی اشتغالزا تسهیلات پرداخت می شود که ۵ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی، ۵ میلیارد تومان جهاد کشاورزی، ۵ میلیارد تومان میراث فرهنگی و ۵ میلیارد تومان توسط سازمان صنعت میان روستائیانی که طرح اقتصادی داشته باشند توزیع می شود.