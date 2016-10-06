وضعیت نامناسب راه های مواصلاتی مانع توسعه کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح بزرگراه سنندج- همدان در شهرستان قروه با بیان اینکه وضعیت راه های روستایی شهرستان های قروه و دهگلان از حد متوسط کشوری درصد پایینی دارد، اظهار داشت: در این مناطق نه تنها در بهسازی بلکه در نگهداری راه ها هم مشکل وجود دارد چرا که اغلب وسایل و دستگاه های حوزه راه مستهلک هستند و باعث می شوند کارها درست پیش نرود.

وی به مشکلات حوزه راه در مناطق تحت پوشش خود اشاره کرد و افزود: اغلب جاده های بین شهری مثل همدان به سنندج دوربرگردان و زیرگذر ندارند واتوبان های منطقه هنوز به طور کامل چهاربانده نشده اند و از طرفی مسکن مهر در این شهرستان ها دارای مشکلات بهسازی و استانداردسازی است.

به گفته مرادی نقاط حادثه خیز در این مناطق فراوان است و در این خصوص تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر برقراری ارتباط برای توسعه اقتصادی منطقه، تصریح کرد: باتوجه به ظرفیت شهرستان قروه از لحاظ گردشگری نیاز است جاده ارتباطی از روستای باباگرگر به طرف غار علیصدر همدان برای مرتبط کردن مناطق گردشگری شکل گیرد.

مرادی مشکل موجود در راه ها را عامل فرار سرمایه گذار دانست و خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.