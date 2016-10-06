نام نماینده ورامین در لیگ برتر والیبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فداکار عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند آماده سازی نماینده والیبال ورامین برای حضور در لیگ برتر باشگاه های کشور اظهار داشت: تمرینات نماینده والیبال ورامین با جدیت پیگیری می شود و تلاش داریم تا تیمی آماده را روانه مسابقات کنیم.

مدیرعامل تیم صالحین ورامین با اشاره به جلسه مسئولان شهرستان برای انتخاب نام نماینده والیبال دیار ۱۵ خرداد در لیگ برتر افزود: با موافقت اعضای هیئت مدیره، تصمیم گرفته شد که نماینده والیبال شهرستان با نام صالحین ورامین در مسابقات حاضر شود.

فداکار با تأکید بر پیگیری های به عمل آمده برای پرداخت بدهی های فصل پیش تیم متین صالحین ورامین ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان شهرستان ورامین، راه های پرداخت بدهی های فصل پیش متین صالحین ورامین مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: امیدواریم بتوانیم نماینده شایسته ای برای شهرستان ورامین در لیگ برتر والیبال بوده و از نام و ظرفیت ورزش شهرستان در این مسابقات دفاع کنیم.