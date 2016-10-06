به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجانشرقی، سعید کنعانی اظهار داشت: تیمهای اعزامی این جمعیت در داخل کشور توسط سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و خارج از مرزها توسط سازمان حج و پزشکی این جمعیت مدیریت میشود.
وی ادامه داد: در کربلا و نجف درمانگاههای جمعیت هلال احمر در طول سال برپاست ولی در اربعین حسینی به صورت ویژه تیمهای جمعیت هلال احمر حضور مییابند.
کنعانی گفت: بر اساس ماموریت محوله تیم ۱۲ نفره جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز در کربلا خدمترسانی میکند.
وی اظهار داشت: تیمهای استقراری جمعیت هلالاحمر خدمات پزشکی و امدادی به زائران حسینی ارائه میدهند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی با اشاره به تجربیات حضور خود در سالهای گذشته برای خدماترسانی به زائران حسینی، افزود: گرفتگی عضلانی به دلیل پیادهروی طولانی مدت زائران بیشترین مورد مراجعه به گروههای هلال احمر بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به فضای معنوی حاکم در این روزها برای رفع مشکل زائران حسینی مراجعه کننده، پاهای آنها را ماساژ میدادیم.
کنعانی با اشاره به اینکه مرز مهران محل استقرار ستاد اربعین آذربایجانشرقی است، گفت: بر اساس هماهنگیهای استانی نیز جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی در مرز مهران خدماترسانی خواهد کرد.
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