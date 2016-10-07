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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۹

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین:

۱۶۲مبلغ در ایام ماه محرم به مناطق مختلف شهرستان ورامین اعزام شدند

۱۶۲مبلغ در ایام ماه محرم به مناطق مختلف شهرستان ورامین اعزام شدند

ورامین-رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین گفت: ۱۶۲مبلغ در ایام ماه محرم به مناطق مختلف شهرستان ورامین اعزام شدند.

حجت الاسلام رضا غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مبلغان دینی با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در مناطق مختلف شهرستان حضور دارند، اظهار داشت: ماه محرم بهترین فرصت برای مبلغان دینی به منظور گسترش و تعمیق ارزش های مذهبی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: با برنامه ریزی به عمل آمده و به منظور استفاده هر چه بیشتر هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در شهرستان ورامین، مبلغان دینی به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدند.

وی با اشاره به تعداد مبلغان دینی حاضر در شهرستان ورامین ادامه داد: با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی، ۱۶۲مبلغ در ایام ماه محرم به مناطق مختلف شهرستان ورامین اعزام شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: ۱۶۲ مبلغ  دینی حاضر در ورامین را روحانیون بومی و افراد اعزامی از شهر قم تشکیل می دهند که برای گسترش ارزش های مذهبی تلاش می کنند.

وی بیان داشت: بدون تردید حضور مبلغان دینی در نقاط مختلف شهرستان ورامین بویژه روستاها مایه برکات و دستاوردهای مفیدی بوده و باید این مهم را به فال نیک گرفت.

کد مطلب 3789247

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