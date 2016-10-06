پیش نویس راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب پیش نویس سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» اعلام کرد که روابط جدید ایران و این اتحادیه باید بر پایه گفتگو و تبادل نظر جامع،‌ همکاری جویانه،‌ انتقادی و سازنده استوار شود.

طبق پیش نویس این سند، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا ضمن حمایت از توسعه روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران، خواستار دیپلماسی فعال این اتحادیه برای تنش زدایی در روابط تهران- ریاض و همچنین «اعطای یک مهلت قانونی فوری برای اجرای احکام اعدام در ایران» شد.

«ریچارد هوویت» از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا و عضو حزب کارگر انگلیس که پیش نویس این سند را تهیه کرده است، در اینباره گفت: «اکنون این سند حاوی پیامی قدرتمند خطاب به نمایندگان عالی [ایران] است. مضمون این پیام، حمایت [پارلمان اروپا] از برقراری روابط جدید با ایران است که می تواند صلح و خوشبختی را برای مردم کشور [ایران] و کشورهای همسایه در منطقه ای بحران خیز به ارمغان آورد».

سند «راهبرد جدید اتحادیه اروپا در قبال ایران» تأکید می کند که «توافق هسته ای ایران یک دستاورد قابل توجه برای دیپلماسی چند جانبه و بطور خاص، برای دیپلماسی اروپایی بشمار می رود»؛ توافقی که باید بصورت جدی و کامل اجرایی شود.

این سند راهبردی، پیشبرد روابط ایران- اتحادیه اروپا را به موازات اجرای توافق هسته ای پیشنهاد می دهد و خاطرنشان می کند که هرگونه قصور و کوتاهی از جانب ایران «ممکن است به وضع مجدد تحریمها بیانجامد».

این کمیته از توسعه روابط تجاری با ایران حمایت می کند و باور دارد که اتحادیه اروپا باید به شریک تجاری اصلی ایران تبدیل شود. گفتنی است که در حال حاضر،‌ حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا حدود هشت میلیارد دلار آمریکا برآورد می شود.

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا همچنین از نتایج مثبت و سازنده ای که متأثر از انعقاد توافق هسته ای ایران (برجام) است، استقبال می کند. از جمله این نتایج مثبت می توان به رشد ۴۳ درصدی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا ظرف شش ماه نخست سال ۲۰۱۶ اشاره کرد.

این سند می نویسد که «وخیم تر شدن رقابتها میان ایران و عربستان سعودی برای نفوذ سیاسی و مذهبی- که بر وضعیت امنیتی خاورمیانه و مناطق ماوراء آن تأثیر گذار است- مایه دغدغه و نگرانی اعضای پارلمان اروپایی است. از اینرو، اعضای پارلمان اروپایی خواستار دیپلماسی فعال اتحادیه اروپا برای تنش زدایی در روابط تهران- ریاض هستند؛ زیرا همکاری سازنده آنها [تهران- ریاض] برای یافتن راه حلی جهت پایان بخشیدن به مناقشات مسلحانه در عراق، سوریه و یمن امری ضروری است».

گفتنی است که سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» روز پنجشنبه با ۳۷ رأی مثبت در برابر ۱۵ رأی منفی در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به تصویب رسید و قرار است این سند طی نشست آتی پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود.

شایان ذکر است که به رغم تصویب این پیش نویس، ائتلاف لیبرال دموکراتها در پارلمان اروپا به پیش نویس این سند رأی مخالف دادند.