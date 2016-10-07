امنیت را در خارج از مرزها هم باید دنبال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: طبق گفته بزرگان دو نعمت وجود دارد که کسی قدر آنها را نمی داند.

وی افزود: اولی سلامتی جسم و روح انسان و دومی امنیت است و انسان برای آرامش به هر دو نیاز دارد و معمولا بعد از اینکه آنها را از دست داد به فکر این نعمت ها می افتد.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران گفت: امنیت جامعه و نظام همان چیزی است که امروز به عهده مرزبانی، نیروی انتظامی،سپاه،ارتش،بسیج و دیگر نیروها و دستگاه های ذیربط است تا بتوانند با همکاری با آحاد مختلف مردم آن را حفظ کنند.

مارانی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون برای حفظ امنیت و آرامش خون ها و جان های زیادی داده شده است.

وی گفت: شهدا برای حفظ امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مرزها، در داخل مرزها و در بیرون مرزها جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره با اینکه امروز باید امنیت مرزها را در خارج از کشور جست و جو کنیم تصریح کرد: ما زمانی می توانیم در درون کشور امنیت داشته باشیم که مرزها دارای امنیت باشد و زمانی مرزها امن هستند که امنیت را در بیرون از مرزها دنبال کنیم.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران افزود: مرزداران استان سیستان و بلوچستان در سخت ترین شرایط وظیفه حفظ و حراست از مرزها را دنبال می کنند و برای حفظ امنیت تلاش کردند و همرزمی با مردم این استان توفیق بزرگی است.