استمرار دین در گرو تأسی از ائمه اطهار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مجتبی نورمفیدی،شامگاه پنجشنبه، در آئین عزاداری سید و سالار شهیدان، اظهار کرد: استمرار دین خدا درگرو این است که ما مسلمانان به تأسی از اهلبیت عصمت و طهارت الگو و نمونه برای ملتهای دیگر شویم.
وی افزود: وقتی ابراهیم خلیل و اسماعیل خانه کعبه را بنا میکردند، از خدا چند خواسته و تقاضا داشتند. اول گفتند خدایا این کاری که ما کردیم از ما قبول بفرما، دوم خدایا ما را مسلمان و تسلیم خودت قرار بده، سوم از ذریه ما گروهی که مسلماند و تسلیم تو قرار بده. خداوند متعال تقاضای ابراهیم و اسماعیل را اجابت کرد و از ذریه او گروهی را قرار داد که الگو و نمونه برای مردمان باشند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خداوند متعال اهلبیت را برای هدایت و الگوی مردم فرستاد.
آیت الله نورمفیدی گفت: در اسلام انحراف بزرگی که در مسیحیت اتفاق افتاد با تلاش اهلبیت حداقل فراگیر نشد و اینهمه تأکید بر تعامل با دیگران و یادآوری مسئولیتهای اجتماعی برای این است که انسان به عرصهای بیاید که رشد کند.
به گفته وی، خدایی که ما را هل میدهد که ارتباط برقرار کنیم به ما میگوید که چطور و چگونه رفتار کنیم، اینجاست که اخلاق اجتماعی معنا پیدا میکند. دین خدا یک قالب درست کرده و به ما میگوید اگر میخواهید سعادتمند شوید در این قالب حرکت کنید.
آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: خداوند برای هر نوع رابطهای که با شخص دومی پیدا میکنیم در دین توصیهای دارد. برای ما ریلی گذاشتهشده که باید در آن ریل برویم، برای همه توصیههایی دارد، همه که همفکر نیستند، خدا نخواسته همفکر باشند، درون انسانها را مختلف خلق کرده، اگر کسی بگوید همه باید آنگونه که من میگویم بیندیشند برخلاف سنت الهی رفتار کرده است، اینجاست که نقش رفتار اجتماعی مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: اخلاق اجتماعی بیانکننده نوع سلوک و رفتار ما را با هرکسی که در جامعه بهعنوان نفر دوم وارد میشود است، اخلاق اجتماعی آنقدر مهم است که برخی معتقدند اخلاق فردی نداریم و اخلاق در بستر اجتماع شکل میگیرد، مهمترین بخش و برجستهترین بخش در دایره مفاهیم و معانی دینی اخلاق اجتماعی است و اگر شکوفایی تمدن اسلامی ایرانی میخواهیم باید به اینها توجه کنیم.
نورمفیدی افزود: اسلام نهتنها برای مناسبات انسان با انسانهای دیگر دستور داده، بلکه برای مناسبات انسان با محیط پیرامون خود هم حرف دارد که در هیچ آئین و دین و مکتبی آن را پیدا نمیکنیم و اگر این احکام ارتباط با حیوان و گیاهان برای غرب گفته شود مجذوب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این رفتارها و سلوک را باید یاد بگیریم که حداقل تقرب را پیدا کنیم، به دیگران کار نداشته باشیم چون کسی که در مقابل خوبی بدی میکند خدا او را مجازات میکند و این فرمایش سیدالشهدا است.
استاد حوزه علمیه قم گفت: اینکه بزرگان در مقابل سیل بدیها و ناسزاها و تهمتها بهراحتی عبور میکردند را باید یاد بگیریم، این روش اهلبیت بوده و این پاسخ ندادن اجروقرب دارد، هر کس بیشتر تربیتشده بردبارتر است و اگر همین الگو شود، جامعه ما الگو شده و امت وسط میشود.
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