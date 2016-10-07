به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که قرار بود پنجشنبه ۱۶ مهرماه آغاز شود به دلیل سفر تیم نوجوانان به ترکیه برای اخذ روادید سفر به کانادا با ۴۸ ساعت تاخیر فردا شنبه در خانه تکواندو هفته نخست خود را پشت سر خواهد گذاشت.

از میان سه تکواندوکاری که در بازیهای المپیک حضور داشتند، تنها مهدی خدابخش تحت عنوان تیم شهرداری ورامین در رقابتهای لیگ برتر به میدان می رود. فرزان عاشورزاده با هیچ تیمی وارد مذاکره نشده و سجاد مردانی هم بعد از جدایی از شهرداری ورامین هنوز با تیمی قرارداد نبسته است.

برای حضور در این رقابتها که تحت عنوان جام خلیج فارس و یادواره شهدای تکواندو مدافع حرم برگزار می شود، ۸ تیم شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس قوامین، هیات تکواندو شمال شرق، مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه، یاسین پیشرو البرز، هیات تکواندو استان مازندران و لوازم خانگی کن ثبت نام کرده اند.

در مهمترین دیدار هفته نخست که حکم بازی افتتاحیه را خواهد داشت شهرداری ورامین قهرمان سه سال گذشته این رقابتها به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی نایب قهرمان فصل قبل خواهد رفت. تقابل مربیان تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.

شهرداری که بهنام اسبقی و سجاد مردانی دو ملی پوش خود را از دست داده با جوانانی چون صادق دهقانی، احمد خسروفر، حمیدرضا بیات، علی پاکدین، مرتضی شیری، یعقوبی و خدابخش در این دیدار صف آرایی می کند. در مقابل، سید نعمت خلیفه سرمربی دانشگاه آزاد آرمین هادی پور، جواد امیری، میرهاشم حسینی، علیرضا علیاری، کسری مهدی پور، عرفان ناظمی، سعید رجبی و امید عمیدی را ترکیب قرار خواهد داد.

بازی دوم هفته نخست را پاس قوامین و هیات تکواندو شمال شرق برگزار می کنند. پاسی ها که فصل قبل سکوی سوم لیگ را به خود اختصاص داده بودند با از دست دادن پوریا عرفانیان، محمد کاظمی، محمد خمسه و سیاوش فخرایی به نفراتی چون مردانی پور، سوریان، احمدی، صفایی، خسروی، جباری و امیدی به مصاف تیم جوان و بی ستاره شمال شرق می رود.

یاسین پیشرو که فصل قبل از استان قم پای به رقابتهای لیگ برتر گذاشته بود به دیدار جوانه می رود. یاسین پیش رو با هدایت فریبرز عسگری و یوسف کرمی و حضور نفرات جوانی چون هادی تیران، سلیمان زاده، علی درویش پور، محمد گلیج، مهدی یوسفی، علی درویش پور و علی محمدپور این فصل را به عنوان نماینده استان البرز برای فصل جدید پای به رقابتهای لیگ برتر می گذارد.

در آخرین بازی هفته نخست هم هیات تکواندو مازندران و لوازم خانگی کن مقابل هم قرار می گیرند. کن را باید از دیگر مدعیان این فصل محسوب کرد. این تیم که امیدغلامزاده را به کادرفنی و اسبقی، ذوالقدر و کاظمی را به ترکیب خود اضافه کرده می تواند با اتکای به جوانانی با آتیه چشم به سکوهای بالای جدول دارد.