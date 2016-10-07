به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با عنوان لیگ ستارگان، طبق اعلام فدراسیون با یک ماه تاخیر قرار است از ۲۵ مهر ماه آغاز به کار کند اما ادامه وضعیت نابسامان باشگاه ها و درخواست برخی از تیم ها از فدراسیون برای تعویق این رقابتها و پیگیری و رایزنی بیشتر با سرمایه گذاران و باشگاه ها داران باعث شده تا فدراسیون هندبال نیز با دودلی بیشتر نسبت به زمان آغاز این رقابتها نگاه کند.

عدم شروع تمرین رسمی بسیاری از باشگاه ها و تعیین تکلیف باشگاه ها برای حضور در این رقابتها از جمله خبر کناره گیری تیم برق جدید فارس، ادامه مشکلات مالی تیم هپکو اراک، انصراف تیم منیزیوم فردوس قهرمان دوره قبل لیگ و سایر مشکلات باعث شده تا فدراسیون در شرایطی که قرار بود این دیدارها را برنامه ریزی کرده و از ۲۵ مهرماه استارت مسابقات را بزند، تصمیم به برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان باشگاه ها و سپردن تعیین تکلیف این دیدارها به خود باشگاه ها کند.

فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر برگزاری نشستی با حضور نمایندگان باشگاه ها در روز شنبه ۱۷ مهرماه در محل این فدراسیون گفت : «قرار است فردا نشستی را با حضور نمایندگان باشگاه ها و مسئولان فدراسیون برگزار و تکلیف رقابتهای لیگ را مشخص کنیم. »

وی ادامه داد: «برنامه فدراسیون شروع لیگ از ۲۵ مهر ماه است اما مشکلات تیم‌ها ادامه دارد و همین باعث شده تا فدراسیون بخواهد مشورتی را با باشگاه ها داشته باشد. باید صحبت های تیم ها را بشنویم و وضعیت نهایی را از خودشان جویا شویم و با جمع بندی و تصمیم و مشارکت خودشان برای برگزاری یا تعویق رقابتها تصمیم بگیریم. ما در حال حاضر نام ۹ تیم را برای حضور در مسابقات داریم ، تیمی مثل برق جدید شیراز هرچند قرار نیست در لیگ باشد اما استان فارس اعلام کرده که به قطع نماینده ای در لیگ برتر خواهد داشت. تبریز هم در تلاش است تا تیمی را روانه لیگ برتر کند. با این حساب وضعیت کامل این چند تیم مشخص نیست و باید دید تکلیف تیم های جدید چه می شود.»

سپاهان اصفهان، شهرداری کاشان، نفت و گاز گچساران، مس کرمان، نیروی زمینی و شهرداری ارومیه تیم هایی هستند که حضورشان در لیگ برتر قطعی است. برخی تیم ها هنوز اعلام نظر قطعی نکرده اند و برخی مانند هپکو درخواست فرصت از فدراسیون دارند.

در این بین تیم برق جدید فارس نماینده این استان نیز از حضور در لیگ انصراف داده اما مسئولان و رئیس هیات این استان به فدراسیون اعلام کرده است که به دنبال دریافت موافقت یک باشگاه دیگر برای حفظ سهمیه این استان در لیگ برتر هندبال است و به احتمال زیاد نماینده این استان نیز قصد حضور در لیگ برتر هندبال را دارد.

با این شرایط باید دید آیا در بحبوبه مشکلات فدراسیون هندبال تکلیف لیگ بی سرو ته هندبال فردا مشخص می شود یا خیر ؟

لیگی که به طور قطع در صورت تعویق باید منتظر برگزاری آن در اواخر آبان ماه باشیم چرا که دو تیم شهرداری سنندج در بخش بانوان و تیم نفت و گاز گچساران در بخش مردان نمایندگان باشگاه های ایران در رقابتهای باشگاه های آسیا هستند که هفته اول آبان ماه به ترتیب راهی قزاقستان و اردن می شوند و به احتمال زیاد با غیبت این دو تیم رقابتهای لیگ باید بعد از این دیدارها آغاز شود.