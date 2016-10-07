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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

شرکت گاز اعلام کرد؛

آمادگی توقف واردات گاز از ترکمنستان/ زمستان قطعی گاز نداریم

آمادگی توقف واردات گاز از ترکمنستان/ زمستان قطعی گاز نداریم

یک مقام مسئول در شرکت گاز، اعلام کرد: حتی در صورت توقف واردات گاز از ترکمنستان، گاز استان‌های شمال و شمال شرق ایران زمستان امسال قطع نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز، سعید توکلی در گردهمایی سراسری مدیران شرکت انتقال گاز درباره برنامه‌های انتقال پایدار گاز کشور در آستانه فصل سرما، گفت: هم اکنون اقدامات لازم برای بهبود تأسیسات جدید نصب شده بر روی خط لوله هشتم سراسری گاز انجام شده تا انتقال گاز بدون مشکل انجام شود.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران همچنین با اشاره به  اهمیت تأمین گاز مناطق غربی کشور، تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم به منظور تقویت شبکه غرب کشور هم انجام گرفته که یکی از این موارد انتقال یک واحد از توربورکمپرسورهای تأسیسات تقویت فشار گاز نور به ایستگاه اراک است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون برای مناطق شمالی کشور چهار سناریوی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار داشت: در بدترین حالت حتی اگر گاز ترکمنستان هم قطع شود، گازرسانی مختل نخواهد شد.

توکلی از اتصال خط لوله گاز ۴۸ اینچی به خط لوله هست اینچ دامغان- شاهرود به عنوان یکی از برنامه های افزایش پایداری شبکه گاز در شمال کشور یاد کرد و افزود: علاوه بر این تاکنون تعمیرات اساسی لازم بر روی خط لوله اول سراسری انتقال گاز در ۱۰ کیلومتری خروجی قزوین انجام شده است.

در همین حال حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز هم هفته جاری در نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گفتگوهای انجام گرفته با ترکمنستان به منظور توسعه و روند همکاری‌های گازی دو کشور، گفته است: در مذاکرات اخیر، آمادگی کشور برای تامین گاز مورد نیاز در داخل را به دولت ترکمنستان اعلام کردیم و به این ترتیب، رابطه گازی ایران با این کشور از حالت نیاز و اضطرار خارج شده است.

کد مطلب 3789276

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