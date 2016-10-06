کاخ سفید: احتمال حمله هوایی علیه ارتش سوریه بعید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جاش ارنست روز پنجشنبه تصریح کرد که واشنگتن گزینه حمله هوایی علیه ارتش سوریه را منتفی نمی داند.

وی افزود: عملیات نظامی علیه نظام سوریه با هدف حل و فصل اوضاع حلب نمی تواند اهداف مشخص شده از سوی بسیاری از طرف ها را محقق ساخته و باعث کاهش حجم درگیری ها شود.

ارنست تاکید کرد: به احتمال زیاد، چنین حمله ای عواقب غیرمنتظره ای خواهد داشت که به طور کامل با منافع ملی آمریکا سازگاری نخواهد داشت، اما با این وجود، من احتمال بررسی همه گزینه ها را منتفی نمی دانم.

در همین حال، روزنامه واشنگتن پوست روز سه شنبه گزارش داده بود که نمایندگان وزارت خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به همراه ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور هفته گذشته مساله حملات هوایی علیه مواضع ارتش سوریه و گزینه های دخالت در سوریه را مورد بررسی قرار دادند بودند.

این روزنامه خاطر نشان کرده بود که شورای امنیت ملی آمریکا اواخر هفته جاری به ریاست باراک اوباما تشکیل جلسه خواهد داد و احتمال موافقت اوباما با بمباران مواضع ارتش سوریه ضعیف است.