مصدومیت ۹ نفر براثر ۲ تصادف در مازندران

سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در حادثه اول که ساعت ۲۳ و ۱۷ دقیقه پنجشنبه‌شب در جاده هراز رخ‌ داد، برخورد خودرو ۲۰۶ و پراید سبب مصدومیت هفت نفر شد.

زکریا اشک پور ادامه داد: در این حادثه که در منطقه بایجان پیچ شیطان جاده هراز رخ داد یک زن و شش مرد مصدوم و توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های اورژانس سقرچی و بایجان امدادرسانی شدند که دو نفر به‌صورت سرپایی درمان و پنج نفر دیگر به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

وی افزود: در حادثه دوم که در ساعت ۴۷ دقیقه بامداد رخ داد براثر تصادف ۲۰۶ و خودروی «ام وی ام ۳۱۵» در محمودآباد منطقه شهرک قصر دریا دو نفر مصدوم شدند.

اشک پور افزود: در این حادثه به دلیل انحراف و واژگونی و آسیب شدید خودروی «ام وی ام» پدر ۳۷ ساله در دم جان باخت، مادر ۳۱ ساله و دو پسربچه ۶ و ۸ ساله توسط آمبولانس‌های پایگاه‌های محمودآبادو معلم کلاً به بیمارستان شهدای محمودآباد منتقل شدند و مادر به دلیل شدت آسیب‌ها در بیمارستان جان خود را از دست داد.