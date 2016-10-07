ترویج معروفات و مبارزه با منکرات از رسالت‌ های نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار فرماندهان، رؤسا و مدیران انتظامی و مرزبانی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا جان پاک خود را در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم خدا کردند تا دین خدا ماندگار بماند و امنیت تامین شود.

وی به تقارن هفته نیروی انتظامی با هفته امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امام حسین(ع) در پی جلوگیری از مفاسد بود و کاری که امام حسین(ع) می خواست انجام دهد بخشی از آن از وظایفی است که بر عهده نیروی انتظامی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان به نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: امنیت و نظم یکی از معروفات بزرگ است که پایه و اساس همه چیز است اگر امنیت نباشد اقتصاد، دین و همه چیز مردم به خطر می افتد.

وی تامین سلامت اجتماعی و امنیتی را از وظایف مهم و خطیر نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: تامین سلامت اجتماعی و امنیتی از وظایف نیروی اجتماعی است که باید در جامعه برقرار شود و اگر جامعه به سمتی برودکه معروفات در جامعه گسترش یابد نظم و انظباط اجتماعی و امنیتی در جامعه حاکم می شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: وقتی افراد جامعه از نظر معنویت و تقوی به حدی برسند که خداوند متعال را حاضر و ناظر ببیند یک حفاظت درونی و قوه خودکنترلی بر جامعه حاکم می شود.

وی به رعایت توازن و تعادل در برخوردها اشاره کرد و گفت: ممکن است با زور، اجبار، کنترل و فشار بشود کاری کرد که مردم کار خوب انجام دهند اما این وضعیت با برداشته شدن کنترل و نظارت برعکس می شود و همه چیز به هم می خورد شرایطی ایجاد شود که جامعه به سمت حیات طیبه سوق داده شود.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان آرامش و نداشتن دغدغه را از ویژگی های حیات طیبه دانسته و گفت: وظایفی که که بر عهده مرزبانی و نیروی انتظامی است در سوق دادن جامعه به سمت حیات طیبه بسیار مهم است.

وی به رابطه مستقیم محیط شهری با آرامش فکری و ذهنی افراد اشاره کرد و گفت: سلامتی و امنیت بالاترین نعمت هایی است که خداوند به انسان می دهد و یکی از ویژگی های محیط شهری طیب این است که شهروندان در آن آرامش و امنیت دارند و اگر احساس امنیت در شهری حاکم نباشد آن شهر طیب نیست.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به نقش مهم نیروی انتظامی در امنیت شهری اشاره کرد و افزود: شهر باید از نظر اجتماعی سالم باشد و بخشی از دغدغه های مردم به انجام درست وظایف نیروی انتظامی مربوط می شود که اگر به نحو احسنت انجام شود مردم از جهات مختلف آرامش دارند.

وی پلیس فتا را یک ظرفیت عظیم و یک فرصت برای کشور دانست و گفت: پلیس فتا که با قدرت و تسلط کامل فضای مجازی را رصد می کند و مبا منکرات سایبری مبارزه می کند باید هوشیاری و اقتدار خود را همیشه حفظ کند زیرا دشمنان در فضای مجازی و حقیقی به بن بست رسیده اند و حمله آنها در فضای مجازی تهدیدی جدی برای کشور است جنگ سایبری بشدت برقرار است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به رویکرد مردم محوری در تامین امنیت شهری، بیان کرد: محیط اجتماع باید سالم نگه داشته شود امنیت اجتماعی برقرار شود و این مهم از طریق مشارکت مستقیم مردم با نیرو های انتظامی میسر می گردد و برقراری امنیت باید مردمی شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن به صورت مستقیم و نیز عوامل دشمن در داخل بطور غیر مستقیم مشغول ضربه زدن به جامعه هستند، افزود: بحث فتنه و نفوذ دشمنان و منافقین داخلی در صفوف مردم و مسئولان باید جدی گرفت، فضای جامعه در زمان فتنه غبارآلود و بسیار سخت است و دشمنان درصدد بهره برداری از فضای فتنه می شوند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به نقش مهم ایران در خاورمیانه، گفت: کانون همه حرکت های ضد استعماری ایران است هرجا که آمریکا خواسته تحرکی داشته باشد نتوانسته زیرا ایران تمام قد در مقابل آن ایستاده است.

وی فضای مجازی را یک فتنه نامگذاری کرد و گفت: فضای مجازی خطرات فکری، امنیتی، و اقتصادی دارد و یک فتنه بزرگ است که سلامت اخلاقی جامعه را مورد هدف قرار داده و زیرساخت های فکری جامعه را بسیار نامحسوس تغیر داده و باورها و فرهنگ غربی را جایگزین فرهنگ بومی ما می کند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بد عهدی های آمریکا و غرب، افزود: دشمنان ما پایبندی به تعهد را متوجه نیستند برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور باید بر قدرت داخلی متمرکز شویم اگر دشمنان ما حاضر به مذاکره با ایران شدند به پشتوانه قدرت نیرو های مسلح و ترس از آنها است.

وی به گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی همه کشور را می پوشاند و ترویج معروفات و مبارزه با منکرات از وظایف و رسالت های مهم نیروی انتظامی می باشد.