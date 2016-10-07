به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبهزاده در جلسه هماهنگی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در ایلام اظهار داشت: جلسه هماهنگی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی با حضور مدیران میراث فرهنگی ایلام و معاونت میراث فرهنگی و دیگر کارشناسان امر برگزار شد.
وی گفت: چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در فروردین ماه سال ۹۶ در شهر بم برگزار میشود و اولین کنگره استان ایلام در ۱۴ آذرماه سال جاری در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد.
وی افزود: این کنگره با هدف بررسی و بحران، حفاظت از میراث فرهنگی و با مشارکت دستگاههای مرتبط صورت میگیرد.
شنبهزاده تصریح کرد: برخی از آثار تاریخی استان در اختیار بعضی از دستگاهها و ارگانها بوده و با تعامل و همکاری این دستگاهها میتوان زمینه حفاظت آنها را فراهم کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این کنگره نه تنها به حفاظت از میراث فرهنگی کمک بسیاری خواهد کرد بلکه از این طریق به معرفی استان و حتی رفع نواقص خود میپردازد چرا که موضوع حفاظت یک فرآیند است که باید پژوهش و معرفی را در برگیرد.
وی ادامه داد: کمیتهای جهت چاپ بنر و پوستر و اطلاعرسانی و رایزنی با سایر ادارات و پیگیری امورات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان ایلام تشکیل شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: این کنگره در هشت محور برپا خواهد شد.
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