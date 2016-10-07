به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پایانه مرزی مهران، مراد ناصری افزود: با احداث ترمینال برکت که مخصوص اتوبوس های برون شهری است قطعا بخشی از ترافیک داخل شهر مهران و پل زائر روان سازی خواهد شد.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته و در ایام اربعین به یک گره ترافیکی تبدیل شده بود نبود ترمینال برای اتوبوس های برون شهری بود که امسال با احداث ترمینال برای اتوبوس های برون شهری این مشکل رفع می شود.

فرماندار مهران ادامه داد: این ترمینال در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار و با ۱۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و دوش حمام و با احداث سه سوله با زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع برای رانندگان در حال احداث است.

ناصری با بیان اینکه در اربعین روزانه نزدیک به دو هزار دستگاه اتوبوس وارد شهر مهران می شوند، افزود: با احداث این پروژه و با برنامه ریزی های صورت گرفته هیچ اتوبوس برون شهری در ایام اربعین حسینی از داخل شهر مهران و مسیر پل زائر تا پایانه مرزی تردد نخواهد کرد.

وی اظهار کرد: مسیر تردد اتوبوس ها از سه کیلومتری شهر مهران جدا می شود و بخشی از مسیر جاده کمربندی جنوبی و بخشی دیگر از جاده اختصاصی به ترمینال برکت صورت می گیرد.

فرماندار مهران یادآور شد: تلاش بر این است گره ترافیکی که در اربعین سال گذشته بود در اربعین امسال نداشته باشیم.