طنزپرداز بايد مشكلات واقعي مردم را ترسيم كند

به گزارش خبرگزاري مهر، عصر امروز اختتاميه جشنواره " طنز 18 كلمه اي" با حضور عزت اله ضرغامي، حسن خجسته معاون صدا، شهرام گيل آبادي مدير راديو جوان، پيشكستوتان طنز، فوتباليست ها، بازيگران و مردم مشتاق در سالن آمفي تئاتر مركز آفرينش هاي فرهنگي كانون برگزار شد.

شهرام گيل آبادي مدير راديو جوان در اين مراسم بعد از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، تلاوت آياتي از كلام اله مجيد و پخش كليپي با محوريت اين جشنواره گفت : "شبكه راديويي جوان با مدد از قالب بي بديل بياني از دو ماه قبل با هدف نقد عالمانه و فكور عملكرد تيم ملي فوتبال در هيجدهمين مسابقات جام جهاني اين جشنواره را طراحي كرد. ابتدا امور اجرايي و تبليغي اين جشنواره در برنامه هاي طنز شبكه ساماندهي شد، سپس با گسترش روز افزون آثار، دامنه كار فراگيرتر شد تا ماموريت برپايي جشنواره به باشگاه راديويي جوان واگذار شد."

وي ادامه داد : "مجراهاي ارتباطي مانند تلفن ياراي جذب آثار را نداشتند و به اجبار نامه، پيام كوتاه و سايت پارازيت هم به دريافت آثار پرداختند تا در نهايت در پايان روز 12 شهريورماه آثاري بالغ بر 58 هزار اثر به دبيرخانه جشنواره راه يافت."

گيل آبادي خاطر نشان كرد : "هيات انتخاب، از اين تعداد هفت هزار اثر را در مرحله اول گزينش كرد، سپس 300 اثر توسط هئيت انتخاب (سميعي، ختايي و ساكي) به هئيت داوران معرفي شد كه هئيت داوران از آثار راه يافته تعدادي را شايسته دريافت جايزه شناختند. همچنين در بحث هاي كارشناسي به اين نتيجه رسيديم كه بسياري از طنزپردازان بزرگ نيز آثاري را ارائه كردند كه اين آثار به خاطر يكدستي در رقابت جدا شده و جزو بخش هاي چاپي منظور شدند."

وي ادامه داد : "اما بخش ديگر اين جشنواره جايزه بزرگ طنز ايران يعني جايزه عبيد زاكاني است كه اميدوارم با توفيق خداوند متعال و همراهي خبرگان طنز ايران بتوانيم اين جايزه را همه ساله به يكي از استادان مسلم طنز ايران اهدا كنيم."

مدير راديو جوان در پايان از همراهي مهندس ضرغامي، مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني، دكتر خجسته معاون صدا، دكتر عسگري رياست سازمان فرهنگي هنري شهرداري، بنيانيان، پورمحمدي مدير شبكه سه سيما، چيني فروشان و باشگاه راديويي جوان تشكر كرد.

عزت اله ضرغامي بعد از صحبت هاي گيل آبادي به روي سن آمد. او در ابتداي صحبت هايش توضيحاتي درباره معناي آيات سوره زمر كه قاري مراسم آن را تلاوت كرده بود، داد و اشاره به كساني كرد كه باعث خوشحالي مردم در اين دنيا مي شوند، خداوند نيز آنها را در آن دنيا به صورت گروهي نيز شاد كرده و به بهشت رهنمون مي كند.

وي در ادامه صحبت هايش عنوان كرد : "بحث طنز علي رغم محتواي شادي كه دارد، جزو بحث هاي جدي و اساسي است كه به لحاظ تئوري و نظري مطالب زيادي در بر مي گيرد. بنابراين طنز فاخري كه در نگاه رسانه به آن پرداخت مي شود، بايد مطابق با واقعيت، مشكلات جامعه و آسيب هاي فردي و اجتماعي باشد."

ضرغامي با اشاره به اينكه طنز پرداز بايد مشكلات واقعي مردم را ترسيم كند، چون در اين صورت باعث هدايت جامعه مي شود، گفت : "البته ساخت طنز فاخر هزينه بالايي را مي طلبد، اما صدا وسيما اين آمادگي را دارد كه براي طنز فاخر متعهدانه عمل كند و هر گونه هزينه اي را پرداخت كند."

وي ادامه داد : "متاسفانه برخي هزينه هايي كه در اين عرصه پرداخت شده، مختص به طنزهاي فاخر و جدي نبوده و صرف لودگي و كارهاي سطحي شده است كه به نام طنز به جامعه تحميل شده است، ولي اگر ما به طنز فاخر بپردازيم مسلماً ارزش هاي زيادي براي ما خواهد داشت."

در ادامه مراسم حميدرضا و امير رشيدي موسيقي جام جهاني را اجرا كردند و رضا رفيع و خليل جوادي خوانش آثار شعر را بر عهده داشتند. خوانش آثار نثر هم بر عهده مهدي استاد احمد و اسماعيل اميني بود. همچنين بعد از پخش وله اي براي استاد احترامي جايزه عبيد زاكاني به او اهدا شد.

بعد از قرائت بيانيه هيئت داوران جوايز بخش هاي شعر، نثر و ويژه اهدا شد. در بخش شعر عبداله مقدمي نفر اول، حسام الدين مقامي كيا نفر دوم، مهدي استاد احمد نفر سوم و از مريم بابايي در انتهاي اين بخش تقدير شد.

در بخش ويژه كبري بابايي و مصطفي حسن زاده جوايز را از آن خود كردند. در بخش نثر هم امير اسماعيلي جايزه نفر اول را به خود اختصاص داد و از عباس حسين نژاد و عباس قدير محسني تقدير شد.

حاشيه

- سالن آمفي تئاتر مركز آفرينش هاي فرهنگي كانون مملو از جمعيت مشتاق بود. تعداد زيادي از حاضران ايستاده مراسم را شاهد بودند، حتي به گفته يكي از مسوولان اين جشنواره سالن از ساعت دو بعد از ظهر پر شده بود.

- اجراي اين مراسم بر عهده داريوش كاردان بود كه به زيبايي لحظات طنز را در سالن فراهم كرد، حتي زماني كه وارد سالن شد با استقبال گرم مردم روبرو شد.

- بعد از ورود ضرغامي نيز دست زدن حاضران فضاي سالن را در سيطره خود در آورد.

-از قبل اعلام شده بود كه فرزاد حسني در كنار داريوش كاردان اجراي اين مراسم را برعهده دارد، اما او در اين مراسم حضور نداشت .