ظرفیت «محل تولید نمک صنعتی ماهشهر» برای جذب گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پنج شنبه شب در بازدید از پروژه استحصال نمک صنعتی از آب دریا در ماهشهر اظهار کرد: یکی از طرح های بزرگ صنعتی منطقه همین است که از آب دریا، نمک صنعتی را استحصال می کنند. در این طرح از بروزترین فناوری های نوین دنیا استفاده شده که تنها در اختیار چند کشور بوده و خوشبختانه آلودگی هم ندارد.

شریعتی بیان کرد: در این طرح سرمایه گذاری بسیاری شده که اقدامات گسترده ای هم برای اجرایی شدن آن انجام دادند که خوشبختانه امروز به نتیجه رسیده است. این طرح خوراک اصلی پتروشیمی اروند را تهیه می کنند و سالانه ۸۰۰ هزار تن نمک هم تولید می کنند.

وی افزود: پرندگان زیادی در دریاچه ها بوده و برخی از دریاچه ها نیز جانداران آبزی زندگی می کردند که خوشبختانه در این طرح به تدریج درصد غلظت نمک بالا رفته که مشکلات زیست محیطی ایجاد نشود و جانداران هم با مشکل مواجه نشوند تا به نقطه آخر که تولید کریستال نمک است، می رسند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این طرح یک هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت دارد و سرمایه گذار آن برای اولین بار است که این کار را در کشور انجام می دهد.

شریعتی توضیح داد: کشورهای منطقه از جمله عمان خواستار انتقال این دانش و فناوری بودند و سرمایه گذاری های مشترک انجام بدهیم ولی پیشنهاد طرف ایرانی این بود که نمک را برای آنها صادر کنیم و دانش فنی در کشور بماند و یا اگر بنا بر انتقال شود طبق رعایت حقوق ایرانی ها باشد.

وی با بیان اینکه منطقه تولید نمک دریا ماهشهر می تواند به محلی برای جذب گردشگری تبدیل شود، ادامه داد: طرح های گردشگری نیز برای جذب توریست به منطقه نمکی نیز پیشنهاد شده که می تواند ارزش افزوده این طرح را افزایش دهد.

برنامه ریزی می شود تا با توجه به کار زیست محیطی انجام شده و وجود پرورش جلبک در برخی رودخانه ها، یک چرخه سالم در این زمینه را ایجاد و میانگین تولید نمک در هکتار را نسبت به متوسط جهانی حتی نسبت به کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا افزایش دهند.