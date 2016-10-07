به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر جمعه در همایش «از بهارستان تا سرزمین نفت و آفتاب» در گچساران افزود: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف ادارات دولتی می‌شود.

وی تصریح کرد: این بودجه ۹۰ درصد بودجه کل کشور است که تنها صرف حقوق و مخارج ادارات دولتی می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده برای عمران و آبادانی کشور کافی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کوچک کردن و چابک‌سازی بدنه دولت، از دستورات مقام معظم رهبری است که باید مد نظر همه قوا نیز قرار گیرد.

لاریجانی افزود: برای رسیدن به رشد هشت درصدی که مد نظر مقام معظم رهبری نیز است، هنوز فاصله بسیار زیادی داریم و درآمد نفتی فعلی جوابگوی آن نیست؛ به همین خاطر باید به دنبال سرمایه‌گذاری بالای ۱۰۰ میلیارد دلاری در کشور باشیم.

وی تأکید کرد: تنها راه‌حل این معضل بزرگ، ایجاد روحیه نشاط و کارآفرینی در میان جوانان است.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه ریل‌گذاری برای ایجاد تولید را دارد، اما موتور این قطار بایستی توسط خود جوانان و سرمایه‌گذاران روشن شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مسیر آینده کشور یک مسابقه است و کسانی که هنر کارآفرینی، ابتکار و خلاقیت را خوب می‌دانند، برنده این مسابقه هستند.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفری دو روزه به استان کهگیلویه و بویراحمد، پیش از ظهر جمعه در تالار آزادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، مهمان مردم این شهر در همایش «از بهارستان تا سرزمین نفت و آفتاب» بود.