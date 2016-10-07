به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه تهران با بیان اینکه امروز عده ای در مقابل آمریکا خائف هستند، اظهارداشت: این افراد دلشان از آمریکا ترسان و لرزان است؛ لذا جرات نمی کنند به اقداماتی که مدنظر رهبر معظم انقلاب است عمل کنند.
وی با اشاره به رهنمود رهبری مبنی بر «تکیه بر خود» ادامه داد: رهبری بیان داشتهاند «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، یعنی میتوانید با تکیه بر توان و امکانات داخلی غنی شوید و حتی از دلارهایی که آمریکا از شما دزدیده است، بینیاز شوید.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران تاکید کرد: حقتان را از آمریکا بگیرید اما چشم امید به آمریکا نداشته باشید و روی پای خود بایستید.
خطیب نمازجمعه تهران، با بیان اینکه بزرگترین منکری که باید در مقابل آن بایستیم، سلطه آمریکاست، گفت: آمریکا بر کشورهای ضعیف اسلامی سلطه دارد و برخی از کشورها از آن می ترسند و یا تسلیم می شوند؛ لذا سلطه بیگانه مهمترین و اصلی ترین منکرات جامعه اسلامی است و کشورهای اسلامی را باید بیدار کرد.
موحدی کرمانی افزود: خدا لعنت کند آلسعود را که امسال ایرانیان را از حج ابراهیمی محروم کرد و اجازه نداد ایرانیان در خانه امن الهی حضور یابد تا مقداری آنان را بیدار کنند.
وی در ادامه با پیشنهاد تشکیل اتاق فکری برای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: این اتاق فکر تمام منکرات امروز جامعه ما چه منکرات خارجی و چه منکرات داخلی را شناسایی کند تا تدبیری برای آنها بیندیشیم.
خطیب نمازجمعه تهران، فساد اخلاقی را یکی از منکرات سخت نامید و گفت: فساد اداری، رشوه و همچنین بالا بودن آمار طلاق، بیکاری و سوءاستفادههای کلانی که از بیتالمال میشود که نمونهاش حقوقهای نامتعارف است همه اینها منکرات داخلی است و باید اتاق فکر به تمام منکرات داخلی و خارجی بیاندیشد و برنامهریزی کند.
موحدی کرمانی تصریح کرد: مسئولین فرهنگی باید دست به دست هم دهند، بنشینند فکر کنند که با فساد و بیبند و باری چه باید کرد و برای آن برنامهریزی کنند. نباید امت اسلامی فقیر باشد. این فقر است که اکثراً علت این همه مفاسد است.
وی تاکید کرد: باز تکرار میکنم اقتصاد مقاومتی در ریشهکن کردن فقر، نقش بسیار مؤثری دارد.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: نیروهای مسلح تضمینکننده امنیت هستند. به برکت این نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی و همچنین به برکت فداکاریهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در این دنیای پر از ناامنی، ایران ما الحمدالله در امنیت کامل به سر میبرد.
وی در ادامه خطبه های خود با بیان اینکه فاجعه منا فراموش نشدنی است، گفت: این فاجعه، داغی است به دل هر مسلمان و هر انسانی که وجدان داشته باشد.
موحدی کرمانی افزود: کشورهای اسلامی فراموش نکنند که باید برای مدیریت حج فکری بکنند. تا کی باید آلسعود نالایق مدیریت حج را عهدهدار باشد؟
وی خطاب به صدا و سیما گفت: صدا و سیما نیز باید حق محرم و عاشورا را رعایت کند همچنانکه تا به امروز این کار رو کرده است و از آن تشکر می کنیم.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران، همچنین با اشاره به مسابقه فوتبال گفت: تذکرات داده شده و بنده هم تذکر میدهم. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال برگزار شود، دقت کنید که فضای مسابقه صد درصد عاشورایی و کربلایی باشد.
موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: باید فضای آنجا سیاهپوش شود، فریاد «یا حسین» از بین جمعیت پیوسته بلند شود و همه فریاد بزنند «یا حسین».
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