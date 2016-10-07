واکنش آمریکا به تهدید و استقرار سامانه های موشکی روسیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا در رابطه با استقرار سامانه های موشکی دفاع هوایی اس ۳۰۰ توسط روسیه به اتخاذ تدابیر امنیتی در سوریه ادامه می دهد.

«پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ یه سوالی در این باره که آیا وی بیانیه «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره که شعاع عمل اس ۳۰۰ می تواند موجب شگفتی برای هر شیئی پرنده ناشناس شود، گفت: ما به انجام همه اقدامات لازم ادامه می دهیم تا خدمه هواپیما های ما در امنیت هرچه بیشتری فعالیت کنند.

پیتر کوک همچنین خاطرنشان کرد گروه های تروریستی در سوریه دارای نیروی هوایی نیستند و خواهش کرد برای دریافت پاسخ برای این سوال که اس ۳۰۰ علیه چه کسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به نظامیان روسی مراجعه شود.



